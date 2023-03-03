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ТАСС

Более 2,7% снимков "Хаббла" оказались испорчены из-за пролетающих спутников

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Фотография спиральной галактики NGC 7331, снятая телескопом «Хаббл»
Фотография спиральной галактики NGC 7331, снятая телескопом «Хаббл».
Источник изображения: © flickr.com / Hubble ESA

Особенные опасения у ученых вызвало то, что ежегодная доля испорченных снимков почти удвоилась в промежутке между 2009 и 2021 годами

ТАСС, 2 марта. Международный коллектив астрономов обнаружил, что свыше 2,7% снимков "Хаббла" с долгой выдержкой оказались испорчены в результате того, что через поле зрения орбитального телескопа в это время прошел один или несколько других спутников. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature Astronomy.

"Наши наблюдения показывают, что в промежутке между 2002 и 2021 годами свыше 2,7% снимков с долгой выдержкой, полученных при помощи камер "Хаббла", оказались испорченными в результате прохождения спутников через поле зрения телескопа. Мы ожидаем, что их доля станет еще выше в ближайшие годы из-за стремительного роста числа зондов на орбите Земли", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа астрономов под руководством Марка Маккогрина, старшего советника Европейского космического агентства (ЕКА) по науке и исследованиям космоса. Ученые заинтересовались тем, будет ли "Хаббл" уязвимым для светового загрязнения неба, которое связано с выводом большого числа спутников, в том числе флотилий зондов связи, в последние несколько лет.

Опасения исследователей были связаны с тем, что "Хаббл" вращается на относительно небольшом расстоянии от поверхности Земли, около 540 км, в результате чего большое число других орбитальных зондов должно в теории часто попадать в его поле зрения и мешать ведению наблюдений, при которых снимки подготавливаются с долгой выдержкой.

Руководствуясь этой идеей, Маккогрин и его коллеги собрали все фотографии подобного рода, которые "Хаббл" получил в промежутке между 2002 и 2021 годами, и обработали их при помощи специальной нейросети, способной находить следы движения спутников на космических снимках. Проведенные ей расчеты показали, что свыше 2,7% фотографий, собранных "Хабблом" в этот период, были испорчены другими спутниками, пролетающими через поле зрения обсерватории.

Особенные опасения у ученых вызвало то, что ежегодная доля испорченных снимков почти удвоилась в промежутке между 2009 и 2021 годами, что было в одинаковой степени характерно для камер ACS и WFC3, двух главных инструментов "Хаббла". По этой причине ученые ожидают, что в ближайшие годы доля испорченных снимков может вырасти в два и более раза, что крайне негативно скажется на качестве наблюдений. Это говорит о том, что световое загрязнение неба, связанное со спутниками, негативно влияет не только на наземные, но и орбитальные телескопы, подытожили астрономы.

После оглашения планов компании SpaceX по запуску флотилии зондов связи Starlink в январе 2015 года научное сообщество стало всерьез обеспокоено тем, как эти аппараты могут повлиять на астрономические наблюдения. После вывода первых партий зондов ученые обнаружили, что аппараты Starlink регулярно попадали в поле зрения большого числа наземных обсерваторий и порождали яркие полосы на снимках, часто делающие эти фотографии непригодными для научного использования.

Широкое общественное обсуждение этой проблемы привело к тому, что в феврале прошлого года Международный астрономический союз создал специализированный Центр по защите неба от флотилий спутников. В его рамках ученые координируют усилия для борьбы с последствиями запусков подобных аппаратов для оптических и радиоволновых наблюдений. 

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