Блинкен сообщил, что призвал Лаврова взаимодействовать для достижения мира на Украине

Госсекретарь вновь сослался на "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов, который, по мнению Блинкена, нацелен на "справедливый и прочный мир"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе краткой беседы в четверг на полях министерского заседания Группы двадцати (G20) взаимодействовать для достижения "справедливого и прочного мира" на Украине.

"Я сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что и многие другие заявили на прошлой неделе в ООН, а также так много глав дипведомств "[Большой] двадцатки" сказали сегодня: закончите войну, взаимодействуйте в дипломатическом подходе, который может принести справедливый и прочный мир", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G20. Госсекретарь вновь сослался на "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов, который, по мнению Блинкена, нацелен на "справедливый и прочный мир".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что план Зеленского не имеет ничего общего с миром.