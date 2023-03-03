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ТАСС

Блинкен сообщил, что призвал Лаврова взаимодействовать для достижения мира на Украине

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Госсекретарь вновь сослался на "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов, который, по мнению Блинкена, нацелен на "справедливый и прочный мир"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе краткой беседы в четверг на полях министерского заседания Группы двадцати (G20) взаимодействовать для достижения "справедливого и прочного мира" на Украине.

"Я сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что и многие другие заявили на прошлой неделе в ООН, а также так много глав дипведомств "[Большой] двадцатки" сказали сегодня: закончите войну, взаимодействуйте в дипломатическом подходе, который может принести справедливый и прочный мир", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G20. Госсекретарь вновь сослался на "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов, который, по мнению Блинкена, нацелен на "справедливый и прочный мир".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что план Зеленского не имеет ничего общего с миром. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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