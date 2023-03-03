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Финский парламент одобрил вступление страны в НАТО

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Парламент Финляндии
Парламент Финляндии.
Источник изображения: © flickr.com / Cemre

Lapin Kansa: пока Финляндия не может стать полноправным членом НАТО

Финский парламент отклонил предложение запретить размещение в Финляндии ядерного оружия и баз НАТО, вступление страны в НАТО одобрено, сообщает Lapin Kansa. Против этого решения проголосовали 7 человек, они поименно названы.

Терхи Риоло Уусиваара (Terhi Riolo Uusivaara)

Парламент Финляндии подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. "За" проголосовали 184 депутата, "против" — семь депутатов. Один парламентарий воздержался при голосовании, семь депутатов отсутствовало.

Ранее комитет парламента по иностранным делам подготовил доклад, в котором единогласно поддержал вступление Финляндии в НАТО.

Против принятия законопроекта проголосовали Вероника Хонкасало (Veronika Honkasalo, "Союз левых сил"), Катя Хяннинен (Katja Hänninen, "Союз левых сил"), Анна Контула (Anna Kontula, "Союз левых сил"), Маркус Мустаярви (Markus Mustajärvi, "Союз левых сил"), Матти Семи (Matti Semi, "Союз левых сил"), Йоханнес Юрттиахо (Johannes Yrttiaho, "Союз левых сил") и Ано Туртиайнен (Ano Turtiainen, "Власть принадлежит народу").

Мика Ниикко (Mika Niikko, "Истинные финны") воздержался.

Позже законопроект поступит на утверждение президенту Финляндии.

Однако Финляндия не может стать полноправным членом НАТО, пока все нынешние страны НАТО не одобрят ее членство. Решения по-прежнему ожидают от Турции и Венгрии.

Парламент не принял предложение о запрете на размещение в Финляндии ядерного оружия и баз НАТО

Голосование было проведено в связи с тем, что 28 февраля на пленарном заседании парламента депутат от "Союза левых сил" Маркус Мустаярви предложил отклонить законопроект о вступлении в НАТО и доклад комитета парламента по иностранным делам. Депутат Йоханнес Юрттиахо поддержал идею Мустаярви.

Мустаярви также представил на рассмотрение парламента три инициативы. По его мнению, Финляндия должна заявить, что не допустит размещения ядерного оружия, создания баз НАТО или размещения военного контингента других стран на своей территории.

Парламент отклонил инициативы Мустаярви.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto, "Зеленый союз") заявил на пленарном заседании 28 февраля, что рассматриваемое решение и законопроекты не изменят позицию, линию или законодательство Финляндии в отношении ядерного оружия. Министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen, "Финляндский центр") со своей стороны заявил, что Финляндия не стремится к обладанию ядерным оружием, и стране никто не пытается его навязать.

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