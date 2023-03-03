Войти
ТАСС

Орбан считает, что Трамп не допустил бы конфликта на Украине

200
0
0
Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Премьер-министр Венгрии заявил, что если бы Трамп по-прежнему находился на посту президента США, то он, "вероятно, преуспел бы в установлении мира через несколько недель"

БУДАПЕШТ, 2 марта. /ТАСС/. Экс-президент США республиканец Дональд Трамп не допустил бы конфликта на Украине или урегулировал бы его за несколько недель, если бы находился на посту президента США второй срок подряд. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном в четверг швейцарским еженедельником Die Weltwoche.

Он считает, что всем сильно не повезло из-за проигрыша Трампа на выборах в 2020 году, поскольку если бы он остался у власти, то "войны бы не было". Орбан отметил, что смена правительства в Германии также "сыграла свою роль" при возникновении украинского конфликта.

Премьер-министр заявил, что если бы Трамп по-прежнему находился на посту президента США, то он, "вероятно, преуспел бы в установлении мира через несколько недель". По его мнению, сейчас Трамп, который намерен вновь выставить свою кандидатуру на выборах в 2024 году, не последняя надежда на мир, "но он - надежда".

Ранее Орбан говорил, что переговоры об урегулировании на Украине должны идти не только между Москвой и Киевом, но и Москвой и Вашингтоном. Венгерский премьер является давним сторонником Трампа и открыто высказывался в поддержку республиканца во время выборов в США. Это серьезно осложнило отношения Орбана с нынешним главой американской администрации демократом Джо Байденом. Содержание интервью швейцарскому журналу изложило венгерское информационное агентство МТИ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.04.2022
Запад говорит о "всеобщем" порицании России. Это преувеличение
29.11.2021
Пороговое движение: какие силы НАТО стянуло к рубежам России и Белоруссии
21.10.2020
The National Interest (США): что нужно сделать для реальной перезагрузки российско-американских отношений
16.07.2020
Русофобия как основа государственной политики
05.08.2019
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 09:03
  • 45758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 00:48
  • 2
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 03.03 00:15
  • 1
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 02.03 16:19
  • 3
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 02.03 15:37
  • 1
Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО
  • 02.03 14:56
  • 1
«Меркурий» передадут флоту в марте
  • 02.03 14:04
  • 26
Сухопутный линкор.
  • 02.03 13:44
  • 10
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 02.03 13:34
  • 4
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • 02.03 11:27
  • 1
Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки