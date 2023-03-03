Орбан считает, что Трамп не допустил бы конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии заявил, что если бы Трамп по-прежнему находился на посту президента США, то он, "вероятно, преуспел бы в установлении мира через несколько недель"

БУДАПЕШТ, 2 марта. /ТАСС/. Экс-президент США республиканец Дональд Трамп не допустил бы конфликта на Украине или урегулировал бы его за несколько недель, если бы находился на посту президента США второй срок подряд. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, опубликованном в четверг швейцарским еженедельником Die Weltwoche.

Он считает, что всем сильно не повезло из-за проигрыша Трампа на выборах в 2020 году, поскольку если бы он остался у власти, то "войны бы не было". Орбан отметил, что смена правительства в Германии также "сыграла свою роль" при возникновении украинского конфликта.

Премьер-министр заявил, что если бы Трамп по-прежнему находился на посту президента США, то он, "вероятно, преуспел бы в установлении мира через несколько недель". По его мнению, сейчас Трамп, который намерен вновь выставить свою кандидатуру на выборах в 2024 году, не последняя надежда на мир, "но он - надежда".

Ранее Орбан говорил, что переговоры об урегулировании на Украине должны идти не только между Москвой и Киевом, но и Москвой и Вашингтоном. Венгерский премьер является давним сторонником Трампа и открыто высказывался в поддержку республиканца во время выборов в США. Это серьезно осложнило отношения Орбана с нынешним главой американской администрации демократом Джо Байденом. Содержание интервью швейцарскому журналу изложило венгерское информационное агентство МТИ.