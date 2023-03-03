Войти
Lenta.ru

Корабль «Николай Вилков» провел стрельбы на учениях в Приморье

221
0
0
БДК "Николай Вилков"
БДК "Николай Вилков".
Источник изображения: www.newsvl.ru

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Николай Вилков» Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в ходе учения в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе учения экипаж корабля подошел к берегу с использованием аэрозольной маскировки. После выхода из дымовой завесы расчеты артиллерийской боевой части поразили условные огневые позиции «противника» на побережье полигона боевой подготовки.

«В результате боя за высадку десанта артиллеристы успешно поразили береговые цели и обеспечили десантирование морских пехотинцев из твиндека БДК способом на упор, на необорудованный участок побережья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие отработали захват и удержание прибрежного участка до прибытия условного воздушного десанта.

БДК «Николай Вилков» проекта 1171 «Тапир» может нести до 1500 тонн грузов. Корабль получил пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град-М», артиллерийские установки ЗИФ-31Б и 2М-3М.

В феврале пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» БДК Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провели учение у Курильских островов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Град РСЗО
Игла ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1171 Тапир
БДК 775
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
11.10.2021
Морпехи ТОФ на учениях в Приморье отработали ведение боя при наступлении и обороне
11.10.2021
Морская пехота ТОФ окончила плановое учение в Приморье
31.08.2020
На Тихоокеанском флоте начались учения "Океанский щит-2020"
23.06.2020
Бригадный ряд: морпехи примут участие в учениях за Полярным кругом
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
21.01.2019
Проблемы обороны Дальнего Востока по-прежнему существуют
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 09:03
  • 45758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 00:48
  • 2
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 03.03 00:15
  • 1
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 02.03 16:19
  • 3
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 02.03 15:37
  • 1
Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО
  • 02.03 14:56
  • 1
«Меркурий» передадут флоту в марте
  • 02.03 14:04
  • 26
Сухопутный линкор.
  • 02.03 13:44
  • 10
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 02.03 13:34
  • 4
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • 02.03 11:27
  • 1
Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки