Корабль «Николай Вилков» провел стрельбы на учениях в Приморье

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Николай Вилков» Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в ходе учения в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе учения экипаж корабля подошел к берегу с использованием аэрозольной маскировки. После выхода из дымовой завесы расчеты артиллерийской боевой части поразили условные огневые позиции «противника» на побережье полигона боевой подготовки.

«В результате боя за высадку десанта артиллеристы успешно поразили береговые цели и обеспечили десантирование морских пехотинцев из твиндека БДК способом на упор, на необорудованный участок побережья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие отработали захват и удержание прибрежного участка до прибытия условного воздушного десанта.

БДК «Николай Вилков» проекта 1171 «Тапир» может нести до 1500 тонн грузов. Корабль получил пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град-М», артиллерийские установки ЗИФ-31Б и 2М-3М.

В феврале пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что расчеты переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» БДК Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провели учение у Курильских островов.