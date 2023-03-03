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РИА Новости

Террористическая атака в Брянской области: Россия знает что делать

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Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов
Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Все, что пока можно уверенно сказать о происходящем в данный момент в Брянской области, — это повторить официальное заявление: силами ФСБ и Минобороны проводятся мероприятия в Климовском районе по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.

СМИ, сообщающие о проникновении на территорию России украинской ДРГ, ошибаются. Никакой диверсионно-разведывательной группы там нет — на самом деле действует террористическое вооруженное формирование. Тот факт, что ему отдают приказы официальные лица другого государства, ничего не меняет, это просто в очередной раз подтверждает то, что мы, в общем, и так уже знали: Украина — государство-террорист.

Объектом нападения стали не военные объекты, что можно было бы еще списать на "законные военные цели". Нет, мишенью оказалось гражданское население, включая детей.

Никакого осмысленного военного значения у данной акции нет. Атака несет единственный смысл — посеять страх и неуверенность в российском обществе, причем не только в приграничных регионах. В чистом виде терроризм как он есть.

Из этого следует два важных обстоятельства.

Во-первых, к террористическим методам традиционно обращаются силы, которые осознают свое неминуемое поражение. Для них попытка вселить ужас в людей — единственный способ попытаться переломить ситуацию в свою пользу, взяв другую сторону на слабо.

А это значит, что дела у Киева совсем плохи — и он, что самое главное, это осознает. Нападение на Брянщину выглядит жестом отчаяния, попыткой хоть как-то изменить стремительно сползающую в катастрофу ситуацию.

А во-вторых, у России — у современной России — чрезвычайно обширный и очень успешный опыт борьбы с терроризмом. Причем не только у спецслужб, но и у нашего народа в целом. Стойкость, мужество, упорство и беспощадное уничтожение террористов — проверенные методы, которые позволили нас справиться с этой мерзостью в прошлый раз.

Стране предстоит применить наработанный опыт вновь.

Правда, на этот раз задача стоит более масштабная, поскольку источником террористической угрозы выступает не какая-то политическая сила или конкретные люди, а целое государство. Впрочем, существа дела это не меняет.

Террористического государства, тем более у нас под боком, существовать не должно.

Ирина Алкснис

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Страны
Россия
Украина
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