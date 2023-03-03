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ТАСС

Лавров: РФ высоко ценит позицию Индии по всем ключевым вопросам глобальной повестки дня

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

По словам главы МИД РФ, отношения России и Индии характеризуются в основополагающих двусторонних документах как "особо привилегированное стратегическое партнерство"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Россия высоко ценит ответственную позицию Индии по всем ключевым вопросам глобальной повестки дня. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати в Нью-Дели.

"Мы высоко ценим по-настоящему ответственную и достойную великой державы позицию, которую занимает Индия на международной арене по всем ключевым вопросам глобальной повестки дня", - заявил Лавров.

По словам министра, отношения России и Индии характеризуются в основополагающих двусторонних документах как "особо привилегированное стратегическое партнерство". "Это не просто слова, эта формула отражает по-настоящему особый характер наших отношений начиная с обретения Индией независимости и вплоть до сегодняшнего дня", - добавил он. 

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Страны
Индия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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