Парламент Молдавии принял декларацию с осуждением действий России на Украине

В документе подтверждается поддержка независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Парламент Молдавии принял в четверг декларацию, которая осуждает военную операцию России на Украине. Документ был одобрен голосами депутатов от правящей проевропейской Партии действия и солидарности, фракция партии "Шор" бойкотировали это заседание, Блок коммунистов и социалистов предложил разработать совместную декларацию, но, получив отказ, его депутаты также покинули заседание, передает корреспондент ТАСС.

"Парламент Республики Молдова признает, что Российская Федерация с февраля 2014 года ведет незаконную, ничем не спровоцированную и необоснованную агрессивную войну против Украины, которая 24 февраля 2022 года усилилась полномасштабным вторжением на территорию Украины", - говорится в документе, который зачитал депутат Оазу Нантой.

В документе подтверждается поддержка независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Депутаты назвали незаконным присоединение к России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. Молдавия подтверждает готовность продолжать гуманитарную и другую помощь беженцам с Украины, содействовать транзиту товаров в страну. Кроме того, молдавские парламентарии выразили поддержку плану урегулирования конфликта президента Украины Владимира Зеленского.

Депутаты от Блока коммунистов и социалистов обвинили правящую партию во вмешательстве в конфликт, нарушении нейтралитета и обслуживании интересов западных стран. "Эта декларация была составлена кураторами в Бухаресте. <…> Подобными заявлениями Молдавию втягивают в вооруженный конфликт", - прокомментировал ситуацию депутат и экс-президент Молдавии Владимир Воронин.