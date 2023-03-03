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ТАСС

Россия и Китай не согласились по двум пунктам по Украине итогового документа глав МИД G20

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: pronedra.ru

В них, в частности, говорилось о негативном влиянии конфликта на Украине на мировую экономику, содержалось осуждение боевых действий, а также указывалось на недопустимость "применения или угрозы применения ядерного оружия"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Группы 20 (G20) по итогам встречи в Нью-Дели согласились по всем пунктам итогового документа, кроме двух, касающихся Украины. Их не поддержали главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган, следует из опубликованного в четверг по результатам встречи резюме председателя и итогового документа.

"Все министры иностранных дел G20 согласились с пунктами 1, 2 и пунктами с 5 по 24", - указывается в документе.

"Пункты 3 и 4 этого документа, взятые из Декларации лидеров G20 на Бали (15-16 ноября 2022 года), были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая", - отмечается в резюме председателя.

В пунктах 3 и 4, которые не были поддержаны российским и китайским министрами, в частности, говорилось о негативном влиянии конфликта на Украине на мировую экономику, содержалось осуждение боевых действий, а также указывалось на недопустимость "применения или угрозы применения ядерного оружия". 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
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