Дума вводит ответственность до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников СВО

Согласно документу, принятому во втором чтении, на добровольческие формирования также предлагается распространить действие статьи УК об ответственности за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев.

Речь идет о проекте поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ, который изначально был направлен на введение наказания за повторное проникновение на охраняемые Росгвардией важные государственные объекты. Ко второму чтению законопроект был дополнен нормами об ответственности за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев. Авторами поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер палаты Ирина Яровая, а также главы думских комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.

Так, поправки ко второму чтению устанавливают, что ответственность за публичные действия по дискредитации всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, может составить до семи лет лишения свободы, если эти действия повлекли смерть или массовые беспорядки. Изменения вносятся в статью 280.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом. По действующим в настоящее время нормам за такое преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности, грозит до трех лет лишения свободы. Если действия привели к смерти или массовым беспорядкам, наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки распространяют действие статьи на добровольцев и увеличивают максимально возможные санкции за совершение таких преступлений - они могут составить до пяти и семи лет лишения свободы соответственно.

На добровольческие формирования также предлагается распространить действие ст. 207.3 УК РФ об ответственности за фейки о ВС РФ. По действующим нормам за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Такую же ответственность предлагается применять и в случае распространения фейков о добровольческих формированиях. Кроме того, за публичное распространение фейков о добровольцах с помощью служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, а также по мотивам политической, расовой или идеологической ненависти теперь также будет грозить штраф до 5 млн рублей.

При этом увеличивается максимально возможное наказание за публичное распространение заведомо ложной информации как об использовании ВС РФ за пределами РФ, так и о действиях добровольческих формирований. Наказание за такое преступление может составить до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как установлено сегодня. Размер возможных штрафов за такое преступление остается прежним - они могут составить от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.