Войти
ТАСС

Бербок заявила главе МИД КНР о недопустимости поставок оружия России

331
0
0
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Источник изображения: Johannes Simon/ Getty Images

Министр иностранных дел Германии подчеркнула важность соблюдения Устава ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне слухов о якобы возможных поставках Китаем оружия России заявила в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом, что данный шаг недопустим. Переговоры состоялись в четверг на полях заседания глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

Бербок подчеркнула важность соблюдения Устава ООН. Она утверждала, что поставки оружия или товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, "поддержат агрессивную войну, нарушающую международное право". "В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН перед Китаем стоит задача отстаивать мир во всем мире и не поддерживать агрессивную войну, нарушающую международное право", - сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружении. В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Похожие новости
12.05.2022
Как Великобритания хочет перестроить мир
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
30.05.2018
Затаскать по Суданам
03.04.2018
Эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество между США, Россией и КНР
22.09.2014
Миссия выполнена
18.01.2013
Танк «Тип 99»: главное – не перехвалить
12.11.2012
Между ураном и Ираном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 09:03
  • 45758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 00:48
  • 2
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 03.03 00:15
  • 1
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 02.03 16:19
  • 3
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 02.03 15:37
  • 1
Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО
  • 02.03 14:56
  • 1
«Меркурий» передадут флоту в марте
  • 02.03 14:04
  • 26
Сухопутный линкор.
  • 02.03 13:44
  • 10
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 02.03 13:34
  • 4
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • 02.03 11:27
  • 1
Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки