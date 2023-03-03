Бербок заявила главе МИД КНР о недопустимости поставок оружия России

Министр иностранных дел Германии подчеркнула важность соблюдения Устава ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне слухов о якобы возможных поставках Китаем оружия России заявила в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом, что данный шаг недопустим. Переговоры состоялись в четверг на полях заседания глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

Бербок подчеркнула важность соблюдения Устава ООН. Она утверждала, что поставки оружия или товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, "поддержат агрессивную войну, нарушающую международное право". "В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН перед Китаем стоит задача отстаивать мир во всем мире и не поддерживать агрессивную войну, нарушающую международное право", - сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружении. В ответ официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России".