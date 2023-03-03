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ЦАМТО

Министерство ВС Франции приняло 21-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 2 марта. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции объявила о приемке на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье 21-го самолета ВТА А-400М "Атлас", предназначенного для ВКС страны.

Переданный самолет обладает всеми последними сертифицированными DGA и военными органами летной годности шести стран-участниц программы возможностями, в частности, может выполнять полет на предельно малой высоте над землей по приборам, десантирование парашютистов и грузов различными способами днем и ночью, оснащен последней версией комплекта самообороны.

Все самолеты, поставленные начиная с 2022 года, передаются заказчику в окончательной конфигурации. В настоящее время компания работает над завершением сертификации таких возможностей, как полная автоматизация десантирования, десантирование на очень большой высоте и дозаправка вертолетов в полете.

Самолет обладает возможностью автоматического отслеживания рельефа местности на очень малых высотах в условиях отсутствия видимости. Эта возможность является важным преимуществом, поскольку позволяет выполнять полет на малой высоте и в сложных метеоусловиях при переброске войск или техники на ТВД.

A-400M получил комплект самообороны новейшего стандарта для применения в сложных условиях при выполнении задач десантирования грузов и десанта на любой тип местности.

Дозаправка с самолета А-400М вертолетов в воздухе, сертификация которой завершилась в ноябре 2022 года, с лета этого года может быть испытана ВС Франции, которые первыми получат (во втором квартале 2023 г.) предназначенное для этой цели заправочное оборудование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
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