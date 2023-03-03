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ТАСС

Рябков: вовлечение США в конфликт на Украине чревато прямым столкновением ядерных держав

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Как отметил замглавы МИД РФ, Москва указывает странам коллективного Запада на эти риски, однако "предупреждения искажаются в пропагандистских целях и превратно трактуются"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Возрастающая вовлеченность США и НАТО в вооруженную конфронтацию на Украине чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве.

"Наиболее острую стратегическую угрозу несет линия США и НАТО в целом на дальнейшее раздувание преднамеренно инициированного ими конфликта на Украине и вокруг нее. Их возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", - сказал он.

Как отметил Рябков, Москва указывает странам коллективного Запада на эти риски, однако "предупреждения искажаются в пропагандистских целях и превратно трактуются". "И это в то время, когда из западных столиц доносятся возмутительные заявления, угрожающие силовой расправой нашему государству", - добавил замминистра.

Как подчеркнул Рябков, это "идет вразрез с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена". 

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