Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США, заявил МИД

Замглавы МИД Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США

ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится провести испытания, Москва будет вынуждена адекватно реагировать, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Всё большую тревогу вызывает ситуация вокруг ДВЗЯИ. Ответственность за то, что Договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, лежит, по сути, на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний", - сказал Рябков, выступая на на Конференции по разоружению в Женеве.

"Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, - подчеркнул замминистра.