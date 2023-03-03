Россия и Украина одобрили инициативу Китая. Но США не допустят мира

An Nahar: США не одобрят китайскую инициативу по Украине из-за страха перед Россией

Москва приветствовала инициативу Пекина по урегулированию украинского кризиса. Даже Киев отреагировал на нее позитивно, однако с резкой критикой выступил Вашингтон, пишет An Nahar. США намерены истощить Россию, но в случае прекращения огня, что и предлагает Китай, она восстановит армию и экономику, чего Америка боится больше всего.

Одни назвали это «инициативой», другие «мирным планом», а третьи описали это как «просто идеи или высказывание мыслей». Речь идет о китайском предложении, состоящем из 12 пунктов, по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Китай не случайно выбрал 24 февраля (первую годовщину специальной военной операции) для освещения своего видения по мирному урегулированию украинского кризиса.

Китайский план вызвал негативную реакцию в Вашингтоне, который считает себя главным в вопросе войны и мира на Украине. Америка хвастается, что ее военная и финансовая помощь спасла Киев. Глава ЦРУ Уильям Бернс во время интервью телеканалу CBS News заявил, что Джо Байден отправил его в Киев за два дня до начала российской спецоперации, чтобы убедить Владимира Зеленского в "реальности угрозы".

В тот же день, когда Китай обнародовал план по урегулированию конфликта на Украине, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Пекин не может быть справедливым и честным посредником между Киевом и Москвой, поскольку рассматривает возможность оказания военной помощи российской армии.

Запад начал пропагандистскую войну против Китая, когда Соединенные Штаты почувствовали, что тот вскоре выступит с мирной инициативой. Госдепартамент, Пентагон, ЦРУ и конгресс США наперебой начали утверждать, что КНР вот-вот начнет поставлять оружие в Россию.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер страны Олаф Шольц раскритиковали китайский план по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на то что Берлин стремится улучшить отношения с Пекином. Два месяца назад Шольц прибыл в Китай, чтобы улучшить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Глава Франции Эммануэль Макрон в ответ обвинил Берлин в намерении сблизиться с Пекином. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал информацию, отказавшись раскрывать, откуда именно она была получена, о том, что Россия ведет переговоры с китайским производителем о покупке 100 беспилотников в марте этого года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усомнился в серьезности инициативы Китая по мирному урегулированию украинского конфликта, как и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Москва, в свою очередь, приветствовала инициативу Пекина, и даже Зеленский не отверг ее. Он заявил, что некоторые пункты, как например «уважение суверенитета и территориальной целостности», приемлемы. А вот что касается разговоров о прекращении огня без полного вывода российских войск с территории Украины, то об этом не может быть и речи.

Что все это значит?

Соединенные Штаты не хотят, чтобы Китай вмешивался в украинский конфликт, пока они не достигнут своей стратегической цели — нанести унизительное поражение России и сохранить текущий мировой порядок, установившийся после окончания холодной войны, падения Берлинской стены и распада Советского Союза.

Америка прекрасно понимает, что Россию и Китай объединяет одна геополитическая цель — создание многополярного мира. Она всячески пытается этому воспрепятствовать. От итогов конфликта на Украине зависит, кто победит в борьбе за мировое лидерство и станет гегемоном на следующие сто лет.

Американцы раскритиковали китайскую инициативу, поскольку не хотят останавливаться на полпути к достижению своей стратегической цели. Прекращение военных действий позволит Москве восстановить силы, армию и экономику. А это то, чего Америка боится больше всего.

Автор: Асаад Аббуд (أسعد عبود)