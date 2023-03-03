Чешский «эксперт» назвал «недостатком» присутствие автомата заряжания в танке Т-72

В чешской армии, по данным IISS, на начало 2022 года состояло на вооружении 30 танков Т-72М4CZ, 89 Т-72М1 находилось на хранении. После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине ВСУ были переданы все Т-72М1, которые удалось реанимировать и частично модернизировать.
Как утверждается военными, на оснащении 73-го танкового батальона остаются Т-72М4CZ [хотя возможно, что их основная часть уже ушла в незалежную]. В конце 2022 года в это подразделение – единственное в армии, обладающее ОБТ – был передан первый из 14 Leopard 2A4, которые должна выделить ФРГ в качестве «подарка» за снабжение ВСУ. Вместе с одной БРЭМ Büffel на однотипной базе данная поставка, которую предполагается закрыть к середине 2024 года, обойдётся немецкому бюджету в $174 млн.
Спустя пару месяцев после получения танкистами первой машины было подготовлено два экипажа. Журналисты издания CZDefence решили опросить военных на предмет качества новинки. Солдаты, ранее эксплуатировавшие только Т-72М4CZ, отмечают повышенный комфорт внутри кабины Leopard 2A4, лучшую стабилизацию пушки и точность огня, более надёжное бронирование:
Источник изображения: topwar.ru
Заряжание пушки в Leopard 2A4 и Т-72М4CZ
Указывается на повышенную массу машины, «но при езде этого совершенно не замечаешь, даже при движении по бездорожью». Отмечаются сложности, связанные с появлением четвёртого члена экипажа и освоением процесса ручного заряжания орудия. При этом ни один танкист не заявил о преимуществах этого способа по сравнению с автоматическим потоком снарядов в пушку Т-72. Однако за военных это сделал чешский журналист:
Кроме того, «эксперт» указывает, что Leopard 2A4 оснащён неким устройством, способным заряжать первые три снаряда быстрее, чем автомат. Обращает он внимание и на «не оптимальное хранение боеприпасов в Т-72»:
Подобные «эксперты», называющие присутствие автомата заряжания «недостатком», призваны объяснить отказ армии от Т-72 и подготовить почву для планируемой покупки Чехией до 50 танков Leopard 2A7+, переговоры о которой ведутся с мая прошлого года. Как заявила в декабре 2022 года министр обороны Яна Чернохова, идёт формирование технического задания и оценка стоимости: