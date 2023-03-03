Чешский «эксперт» назвал «недостатком» присутствие автомата заряжания в танке Т-72

Т-72М4CZ Т-72М4CZ

В чешской армии, по данным IISS, на начало 2022 года состояло на вооружении 30 танков Т-72М4CZ, 89 Т-72М1 находилось на хранении. После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине ВСУ были переданы все Т-72М1, которые удалось реанимировать и частично модернизировать.

Как утверждается военными, на оснащении 73-го танкового батальона остаются Т-72М4CZ [хотя возможно, что их основная часть уже ушла в незалежную]. В конце 2022 года в это подразделение – единственное в армии, обладающее ОБТ – был передан первый из 14 Leopard 2A4, которые должна выделить ФРГ в качестве «подарка» за снабжение ВСУ. Вместе с одной БРЭМ Büffel на однотипной базе данная поставка, которую предполагается закрыть к середине 2024 года, обойдётся немецкому бюджету в $174 млн.

Спустя пару месяцев после получения танкистами первой машины было подготовлено два экипажа. Журналисты издания CZDefence решили опросить военных на предмет качества новинки. Солдаты, ранее эксплуатировавшие только Т-72М4CZ, отмечают повышенный комфорт внутри кабины Leopard 2A4, лучшую стабилизацию пушки и точность огня, более надёжное бронирование:

Я как стрелок смотрю с двенадцатикратным увеличением, я смотрю [на цель] с большого расстояния, не чувствуя, что мы движемся по труднопроходимой местности. Я очень хорошо всё вижу, и, несмотря на то, что мы едем на большой скорости, мы можем стрелять очень точно.

Что касается защиты, то она превыше всего. Можно сказать, что это танк обороны. Защита спереди огромная.

Источник изображения: topwar.ru

Заряжание пушки в Leopard 2A4 и Т-72М4CZ

Указывается на повышенную массу машины, «но при езде этого совершенно не замечаешь, даже при движении по бездорожью». Отмечаются сложности, связанные с появлением четвёртого члена экипажа и освоением процесса ручного заряжания орудия. При этом ни один танкист не заявил о преимуществах этого способа по сравнению с автоматическим потоком снарядов в пушку Т-72. Однако за военных это сделал чешский журналист:

Преимуществом автомата танка Т-72М4CZ является непрерывная скорость заряжания на протяжении всего времени ведения огня, а принципиальным недостатком – возможность выхода из строя автомата заряжания, что влечёт за собой возможное резкое снижение скорострельности с семи выстрелов в минуту до одного в две минуты.

Кроме того, «эксперт» указывает, что Leopard 2A4 оснащён неким устройством, способным заряжать первые три снаряда быстрее, чем автомат. Обращает он внимание и на «не оптимальное хранение боеприпасов в Т-72»:

Велик риск того, что машина взорвётся изнутри из-за попадания в боекомплект, убив весь экипаж.

Подобные «эксперты», называющие присутствие автомата заряжания «недостатком», призваны объяснить отказ армии от Т-72 и подготовить почву для планируемой покупки Чехией до 50 танков Leopard 2A7+, переговоры о которой ведутся с мая прошлого года. Как заявила в декабре 2022 года министр обороны Яна Чернохова, идёт формирование технического задания и оценка стоимости:

Для построения танковой армии предлагается А7. Но на рынок приходят новые игроки. Мы не такие большие, как Польша, чтобы позволить себе иметь 3-4 типа танков. Безусловно, стоит подумать о возможности приобретений за пределами Европы. Я говорю конкретно о Корее, потому что именно на эту покупку [южнокорейских танков К2] согласилась Польша.