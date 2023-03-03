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ТАСС

Рябков: программы США увеличивают необходимость предотвратить гонку вооружений в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Замглавы МИД РФ также отметил, что Россия отводит разоруженческому механизму ООН определяющую роль в укреплении архитектуры международной безопасности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Программы США и их союзников увеличивают необходимость выработки документа о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве.

"Особо выделяем вопрос разработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Востребованность такой договоренности существенно возросла ввиду реализации США и их союзниками военно-космических программ для проведения боевых операций и достижения военного превосходства в космосе", - сказал он.

Замминистра добавил, что такая мера станет единственным путем, позволяющим избежать вооруженных конфликтов на околоземных орбитах и "вепонизации" космоса.

"Основа имеется - проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, представленный Россией и Китаем на рассмотрение конференции. В целях придания импульса соответствующим международным переговорам инициировали вместе с единомышленниками учреждение профильной группы правительственных экспертов ООН, которая должна начать свою работу во второй половине текущего года", - сказал Рябков.

Он отметил, что РФ отводит разоруженческому механизму ООН определяющую роль в укреплении архитектуры международной безопасности, а также вывода системы контроля над вооружениями из кризиса. 

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