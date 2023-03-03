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Военное обозрение

Словакия объявила о готовности передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29, один оставят для музея

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Словакии окончательно согласились с передачей киевскому режиму 10 из 11 имеющихся в наличии истребителей МиГ-29 советского производства. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя.

В настоящее время на вооружении Военно-воздушных сил Словакии находится 11 истребителей МиГ-29 советского производства. Их планируют списать из состава ВВС страны. Министр обороны Ярослав Надь допустил передачу Украине 10 самолетов, так как одиннадцатый МиГ-29 зарезервировал национальный музей.

Списание самолетов советского производства из состава ВВС Словакии происходит в контексте модернизации вооруженных сил страны в соответствии со стандартами НАТО. Поэтому, отметил Надь, передача самолетов Украине спасет сами воздушные машины от утилизации и одновременно позволит киевскому режиму несколько укрепить мощь своих воздушных сил.

Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности

- подчеркнул Надь.

Вместо МиГ-29 Словакия приобретает 14 истребителей F-16 Block 70/72 американского производства. Контракт с США уже подписан, а советские истребители находятся на консервации с лета 2022 года. Использовать МиГ-29 украинским летчикам будет проще, так как они обучены управлению такими самолетами.

Россия неоднократно заявляла, что любые поставки вооружений и военной техники киевскому режиму только осложняют ситуацию на Украине, так как способствуют затягиванию конфликта.

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