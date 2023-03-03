Вопрос немецкого посла о деньгах, перечисленных России, уязвил поляков

wPolityce: немецкий посол уязвил Польшу вопросом о том, сколько денег она заплатила России

Министр обороны Польши Блащак обвинил Германию в том, что ее энергетическая политика способствовала укреплению российской армии, сообщает wPolityce. Немецкий посол Баггер в ответ спросил, а сколько денег сами поляки заплатили России за ее нефть, газ и уголь.

Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что политика Германии способствовала укреплению российской армии. Эти слова, похоже, обидели посла Германии в Польше, который задал вопрос о деньгах, перечисленных России "в обмен на российскую энергию".

Действия Германии в отношении России

"Нет сомнений в том, что именно политика Германии привела к тому, что Путин получил деньги, которые он использовал для укрепления своей армии. Примером тому „Северный поток”. ( ... ) Хотя нас называли русофобами, мы предупреждали", – подчеркнул в программе "Гость Новостей" вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Посол Германии атакует

Похоже, что со словами вице-премьера Блащака не согласился посол Германии в Польше Томас Баггер (Thomas Bagger), который попытался уязвить не только главу Министерства обороны, но и всю Польшу.

"В курсе ли господин министр, сколько миллиардов Польша ежегодно переводила в Москву в обмен на российскую энергетику?" – написал в Твиттере немецкий дипломат.

На сообщение немецкого посла отреагировал заместитель министра сельского хозяйства Януш Ковальский (Janusz Kowalski), который напомнил, что именно Германия реализовала направленный против Украины проект строительства газопровода "Северный поток".

"Польша добилась независимости от российских углеводородов. Для этого мы построили терминал СПГ и Baltic Pipe, а вы с Путиным построили „Северный поток”, направленный непосредственно против Украины. Если бы не было „Северного потока” и немецкой политики эпохи Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, сегодня не было бы войны в Европе", – сказал Януш Ковальский.

Комментарии читателей

droga#34267

Этот посол должен сидеть тихо и искать деньги для выплаты военных репараций, а не обижать поляков.

Janko#30594

Это называется персона нон-грата, другими словами, пинком под задницу в направлении Берлина!

tropiciel#34337

Когда польскоязычные политики хватают немцев за штанины, то это хорошо, даже очень, а если немец спокойно задаст вопрос, то сразу вой – немцы нас обижают! Скандал!

Spinnerbait#34204

Я смотрю у партийного функционера, златоуста Блащака тут настоящий фан-клуб. А что произошло-то? Была труба, по которой шло сырье в определенном направлении, делов-то. Немец просто констатировал факт, вот и все.

prezesknesetu#34502

Это война НАТО, то есть глобальной мафии с Россией. Остальные – просто пешки. Они, как известно, первыми идут в расход. Россия хочет разрушить диктатуру глобальной мафии, штаб-квартира которой находится в США. Остальные страны так называемого Запада – колонии этой мафии. Война на Украине – ответ на действия России в Сирии и ее курс на дедолларизацию. Дедолларазация смертельно опасна для глобалистов, потому что лишит их возможности печатать без ограничения деньги.

5

Гитлеровец, он и есть гитлеровец. Хоть в наряде ЛГБТ, хоть извиняющийся на коленях. Враг уже тысячи лет. Враг, который хочет на нас напасть, убить, ограбить.

JacekDuniec1#33242

Хороший немец – мертвый немец.

obamowicz#23806

Поляки не только импортировали нефть, газ и уголь из России, но еще и получали деньги за транзит. То есть обогащали Путина и обогащались сами.