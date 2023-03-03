Военный эксперт прокомментировал разработку РФ операций для защиты от США

Планы подготовки российским Министерством обороны ответа на возможное применение Соединенными Штатами ядерного оружия прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов.
В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, говорится в статье журнала "Военная мысль", издаваемом Минобороны РФ.
Авторы материала – замкомандующего РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов – отмечают растущую агрессивность военно-политического курса США в отношении России. Разгром России, которого желают американские военачальники, по мнению авторов статьи, может иметь форму "Стратегической (глобальной) многосферной операции".
Как отмечается в публикации, Пентагон предусматривает поражение с помощью мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Оставшиеся российские ракеты, которые в этом случае вылетят в сторону США, американцы предполагают нейтрализовать с помощью глобальной системы ПРО, а затем нанести достаточный для уничтожения РФ ядерный удар.
В противодействие этому плану "отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения вооруженных сил: операция стратегических сил сдерживания", говорится в статье. Как отмечают военные, такой вид операций "предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".
В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал политолог, военный эксперт Иван Коновалов.