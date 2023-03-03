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РИА Новости

Военный эксперт прокомментировал разработку РФ операций для защиты от США

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Планы подготовки российским Министерством обороны ответа на возможное применение Соединенными Штатами ядерного оружия прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов.

В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, говорится в статье журнала "Военная мысль", издаваемом Минобороны РФ.

Авторы материала – замкомандующего РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке Владимир Лумпов – отмечают растущую агрессивность военно-политического курса США в отношении России. Разгром России, которого желают американские военачальники, по мнению авторов статьи, может иметь форму "Стратегической (глобальной) многосферной операции".

Как отмечается в публикации, Пентагон предусматривает поражение с помощью мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил. Оставшиеся российские ракеты, которые в этом случае вылетят в сторону США, американцы предполагают нейтрализовать с помощью глобальной системы ПРО, а затем нанести достаточный для уничтожения РФ ядерный удар.

В противодействие этому плану "отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения вооруженных сил: операция стратегических сил сдерживания", говорится в статье. Как отмечают военные, такой вид операций "предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".

В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

"Состояние дел в стратегической ядерной безопасности осложняется поведением Соединенных Штатов, на это как раз указывается в статье. Готовность противостоять их очень опасным действиям – это, безусловно, прерогатива ракетных сил стратегического назначения. К вопросу надо подходить комплексно. Каковы возможные действия США и их союзников? Это глобальная многосферная операция. То есть подключены будут не только стратегические ядерные силы, но и неядерный потенциал. Более того, будут подключены возможности гражданских структур союзных сил. То есть рассматривается серьезный глобальный многосферный удар, соответственно, нужно готовиться исходя из этого. Поэтому вырабатываются новые подходы РВСН и вообще российских стратегических сил сдерживания по поводу того, как действовать в этой ситуации", – сказал Иван Коновалов.

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Ядерный щит
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