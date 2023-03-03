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ТАСС

Шольц заявил, что мирных переговоров за спиной Украины не будет

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Канцлер ФРГ также заявил, что Китай должен говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об усилиях по достижению мира

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге, резко отверг критику в вопросе поставок оружия Киеву и заявил, что мирного соглашения без учета мнения Украины заключено не будет.

"Не будет заключения мира через голову украинцев", - сказал Шольц. "Невозможно также добиться мира, если здесь, в Берлине, призывать "никогда больше не воевать" и в то же время требовать прекратить все поставки оружия Украине", - подчеркнул он. "Любовь к миру не означает подчинения большему соседу. Если Украина перестанет защищаться, это не будет мир, это будет конец Украины", - сказал глава правительства ФРГ. "Россия по-прежнему рассчитывает на военную победу. Но победы не будет еще и потому, что мы и наши партнеры продолжаем поддерживать Украину", - утверждал Шольц.

В то же время канцлер ФРГ считает, что Китай должен говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об усилиях по достижению мира. Он призвал Пекин не поставлять оружие Москве и оказать давление на РФ, чтобы она вывела свои войска с Украины. "Мое послание Пекину ясно: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск", - резюмировал Шольц.

Кроме того, канцлер ФРГ высоко оценил тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин "однозначно выступил против любой угрозы применения ядерного оружия или его применения" в ходе конфликта на Украине. Это, по словам Шольца, способствовало деэскалации. "Хорошо, что Китай недавно повторил четкий сигнал против применения ядерного оружия в своем плане из 12 пунктов", - подытожил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что главным препятствием на пути к мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года "невозможность" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск с новых территорий страны. 

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