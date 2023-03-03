Шольц: ФРГ и США едины во мнении, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине

Канцлер ФРГ заявил, что Берлин поддерживает Киев "в том числе для защиты европейского миропорядка"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Германия и США едины во мнении, что при всей поддержке Украины НАТО не должна становиться стороной конфликта. Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Да, мы поддерживаем Украину, в том числе для защиты европейского миропорядка. Одновременно при принятии любого решения мы обращаем внимание на то, чтобы НАТО не стала воюющей стороной", - сказал глава правительства.

"В этом я согласен с американским президентом [Джо Байденом]", - подчеркнул Шольц. Канцлер напомнил, что уже в четверг отправляется в Вашингтон, где в пятницу проведет переговоры с Байденом.