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ТАСС

Шольц: ФРГ и США едины во мнении, что НАТО не должна стать стороной конфликта на Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

Канцлер ФРГ заявил, что Берлин поддерживает Киев "в том числе для защиты европейского миропорядка"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Германия и США едины во мнении, что при всей поддержке Украины НАТО не должна становиться стороной конфликта. Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Да, мы поддерживаем Украину, в том числе для защиты европейского миропорядка. Одновременно при принятии любого решения мы обращаем внимание на то, чтобы НАТО не стала воюющей стороной", - сказал глава правительства.

"В этом я согласен с американским президентом [Джо Байденом]", - подчеркнул Шольц. Канцлер напомнил, что уже в четверг отправляется в Вашингтон, где в пятницу проведет переговоры с Байденом. 

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Страны
Германия
США
Украина
Проекты
NATO
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