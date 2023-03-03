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ЦАМТО

Поставка гранатометов AT4CS СВ Индии начнется во второй половине 2023 года

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AT4CS
Одноразовый противотанковый гранатомет AT4CS.

ЦАМТО, 2 марта. Шведская компания Saab приступит к поставкам Вооруженным силам Индии 84-мм противотанковых гранатометов AT4CS AST в третьем квартале 2023 года.

Об этом сообщил изданию European Security & Defence в ходе выставки Aero India 2023 президент подразделения Saab FFV Ordnance Бо Торн. Не раскрывая количество заказанных гранатометов, Б.Торн заявил, что AT4CS AST "является универсальным, удобным для переноски оружием, которое можно применять для проделывания брешей в стенах в городских условиях и разрушения укрепленных сооружений". Помимо Швеции, AT4CS AST состоят на вооружении ВС Франции.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство внутренних дел Индии также проявило интерес к гранатомету, но Б.Торн не подтвердил поступление запроса от МВД. СВ Индии также применяют гранатометы "Карл Густав" M4 компании Saab, предназначенные для поражения бронетехники, укрепленных сооружений и живой силы противника.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2022 года компания Saab объявила, что командование вооруженных сил Индии выбрало 84-мм противотанковый гранатомет AT4 победителем тендера на поставку одноразовых гранатометов для оснащения подразделений сухопутных войск и ВВС. Стоимость продажи, количество заказанных гранатометов и сроки их поставки не раскрывались. Контракт с ВС Индии был подписан компанией FFV Ordnance AB, являющейся представителем Saab в Индии.

Заказ предусматривает поставку гранатометов версии AT4CS AST (confined spaces, anti-structure and breaching), стрельба из которого может осуществляться в ограниченном пространстве площадью от 22,5 кв. м, включая здания, фортификационные сооружения и т.д. AT4CS AST оборудован встроенным коллиматорным прицелом, совместимым с очками ночного видения, оснащается тандемной боевой частью, оптимизированной для поражения противника внутри зданий и разрушения укрепленных сооружений. Эффективная дальность поражения цели AT4CS AST – 200 м, длина гранатомета – 980 мм, масса – около 9,3 кг.

Saab рассчитывает на получение дополнительных заказов после проведения СВ Индии оценки поставленных гранатометов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Швеция
Продукция
Carl Gustaf M4
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