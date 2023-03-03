Индия получила третий полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"

ЦАМТО, 2 марта. Индия в феврале получила из России третий полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщил телеканал CNN News18.

По информации канала, третий полк С-400 будет развернут либо в Пенджабе, либо в Раджастхане для отражения потенциальных атак со стороны Пакистана.

Первый полковой комплект был получен в декабре 2021 года, второй – в апреле 2022 года. Они были развернуты для обеспечения противовоздушной обороны на границе с Китаем (сектор Ладакх) и Пакистаном (т.н. коридор "Куриной шеи" в Западной Бенгалии).

Напомним, что Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 15 августа прошлого года сообщил "РИА Новости", что до конца 2023 года будут поставлены все пять полковых комплектов.

"Контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставляем второй полковой комплект... До конца 2023 года мы осуществим поставку всех пяти полков", – сказал А.Михеев на форуме "Армия-2022".