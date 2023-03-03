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ТАСС

В Китае считают нерациональным занимать одинаковую с ЕС позицию по Украине

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: gazeta.ru

Как заявил постпред КНР при Евросоюзе Фу Цун, "Китай имеет свою собственную независимую внешнюю политику и не будет слепо следовать позиции и политике других"

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Пекин полагает, что для Китая занимать идентичную с Евросоюзом позицию по Украине нерационально. Об этом заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун в опубликованном в четверг интервью газете Global Times.

"В силу разных факторов антироссийские настроения в Европе сейчас накалены, множество эмоций находит свое отражение в их [европейской] политике, есть и признаки гнева на Китай. Я думаю, что это очень нерационально, - сказал Фу Цун. - Как крупная страна, Китай имеет свою собственную независимую внешнюю политику и не будет слепо следовать позиции и политике других. Китаю не очень рационально занимать идентичную с ЕС позицию по украинскому вопросу".

Он отметил, что глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И во время европейского турне в конце февраля дал ясно понять, что в вопросе по Украине позиция Пекина сводится к одному предложению - способствовать миру. "Посещение Европы и России свидетельствует о том, что Китай способствует мирным переговорам", - сказал Фу Цун. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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