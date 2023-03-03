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В Австралии представили беспилотник с дальностью полета 800 километров

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BAE Strix
BAE Strix.
Источник изображения: techcult.ru

Австралийское подразделение компании BAE Systems представило новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлета и посадки Strix на авиашоу Avalon. Об этом сообщает Breaking Defense.

Дрон предназначен для разведки и нанесения ударов. Также Strix может стать ведомым боевых вертолетов. Дальность полета аппарата, который можно перевозить в стандартном грузовом контейнере, составляет 800 километров. Беспилотник без вооружения весит 650 килограммов.

Strix сможет нести ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire, Brimstone и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Также в арсенал аппарата войдут ракеты Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) II и перспективный боеприпас Razer. На авиашоу показали макет дрона. Strix может совершить первый полет в конце 2023 года, а в 2026 году беспилотник поступит в эксплуатацию.

Ранее руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов Виталий Долгов рассказал, что в зону проведения специальной военной операции отправят новый ударно-разведывательный дрон РУД-7.

В феврале источник РИА Новости сообщил, что в России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП, который способен перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Россия
Продукция
AGM-114
APKWS
JAGM
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
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