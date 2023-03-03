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ЦАМТО

ВС Австралии финализировали соглашение по закупке вертолетов AH-64E "Апач"

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 2 марта. Австралия финализировала соглашение о покупке 29 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" производства компании Boeing.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой подписал соглашение с американской компанией 1 марта в ходе авиасалона Avalon 2023 (походит в пригороде Мельбурна).

По заявлению министра, контракт стоимостью 4,2 млрд. австр. долл. (2,8 млрд. долл. США) усилит боевые возможности ВС Австралии. По данным Boeing, благодаря этой покупке Австралия станет 18-м заказчиком AH-64E "Апач Гардиан" в мире. По информации ВС Австралии, поставки вертолетов начнутся в 2026 году.

Сделка от 1 марта также расширит роль австралийских компаний в цепочке поставщиков комплектующих для сборки AH-64E. Пять австралийских компаний поставят кабели, жгуты проводов, компоненты авионики и другие комплектующие для "австралийских" вертолетов "Апач".

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года министр обороны Австралии Линда Рейнольдс объявила о выборе по итогам тендера ударного вертолета AH-64E "Апач Гардиан" американской компании Boeing в качестве замены состоящих на вооружении разведывательно-ударных вертолетов "Тайгер", начиная с 2025 года. По имеющейся информации, в настоящее время на вооружении СВ Австралии имеется 22 вертолета "Тайгер".

В июне 2021 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 29 ударных вертолетов AH-64E "Апач", модернизированных систем прицеливания AN/ASQ-170 (MTADS)/систем ночного видения AN/AAQ-11 PNVS (Pilot Night Vision Sensor), 16 РЛС управления огнем миллиметрового диапазона AN/APG-78 "Лонгбоу", сопутствующего оборудования, вооружений и услуг на сумму до 3,5 млрд. долл.

Предполагается, что 24 машины поступят на вооружение строевых подразделений, а еще пять будут использоваться для подготовки личного состава.

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Страны
Австpалия
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
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