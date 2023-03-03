Комиссия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России посетила завод "Калашников"

ЦАМТО, 2 марта. Разработка новых проектов в сфере обороны и безопасности России и Белоруссии и ход выполнения существующих программ стали главными темами двухдневного заседания Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне союзных государств в Ижевске.

В рамках первого визита в столицу Удмуртии парламентарии посетили производственную площадку крупнейшего российского производителя стрелкового оружия в России концерна "Калашников".

Председатель Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов, другие представители комиссии впервые провели выездное совещание в регионе, и, в первую очередь, познакомились на "Калашникове" с современными боевыми образцами оружия, технологией сборки автоматов и снайперских винтовок.

"В условиях фактически непрекращающейся эскалации напряженности на границах союзных государств огромное значение приобретают вопросы тыловой и приграничной безопасности и усиления взаимодействия между нашими двумя странами, – сказал О.Белоконев. – И в этой связи интерес к продукции "Калашникова" вполне объясним: концерн предлагает широчайший спектр вооружений – от стрелкового оружия до беспилотных систем. Мы давно сотрудничаем с концерном по поставкам продукции на вооружение внутренних войск и Вооруженных сил Республики Беларусь, и я рад, что удалось лично посетить завод "Калашников".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".