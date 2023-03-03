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ЦАМТО

Франция увеличит госзаказ на производство 155-мм боеприпасов

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Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

ЦАМТО, 2 марта. Франция в 2023 году значительно увеличит госзаказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм, в первую очередь, для гаубиц CAESAR, которые Франция поставляет Украине, а также ПТУР средней дальности и ракет для ПЗРК Мистраль.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

"Мы не будем дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете. Учитывая опыт конфликта на Украине, мы оформим заказы уже сейчас. В 2023 году мы разместим заказ на производство 16 тыс. снарядов калибра 155-мм. Также будет размещено 3 масштабных заказа на годовое производство 15 тыс. снарядов калибра 155-мм, ПТРК (MMP) и ракет для "Мистралей", – сказал министр 1 марта на слушаниях в Сенате.

Он напомнил, что в июле 2022 года Минобороны уже заказало 5 тыс. снарядов калибра 155-мм, 200 MMP и сотню "Мистралей". Министр не уточнил, какой объем из произведенных снарядов пойдет на экспорт, но подчеркнул, что стоимость вооружений, поставляемых Украине, будет высчитываться отдельно от бюджета Минобороны на 2023 год "по согласованию с президентом Франции Эммануэлем Макроном".

Как напоминает "РИА Новости", ранее С.Лекорню сообщал, что французская компания-производитель боевых взрывчатых веществ Eurenco возобновит производство порохов на своем заводе в Бержераке в департаменте Дордонь во Франции и планирует производить до 1,2 тыс. тонн порохов в год.

С.Лекорню объяснил это решение, в частности, последствиями конфликта на Украине и необходимостью наращивать производство 155-мм боеприпасов для поставок их Киеву. Как сообщил С.Лекорню, запуск завода запланирован на начало 2025 года.

Компания Eurenco ранее производила пороха на своем заводе в Швеции. Производство 1,2 тыс. тонн пороха для метательных пороховых зарядов позволит изготовить 500 тыс. модульных зарядов для 95 тыс. унитарных выстрелов, сообщил на пресс-конференции глава компании Eurenco.

Из них, согласно С.Лекорню, 15 тыс. зарядов в год пойдет на нужды французской армии. Остальной объем зарядов пойдет на экспорт. Инвестиции в проект составят 60 млн. евро.

В январе С.Лекорню сообщил, что Франция и Австралия уже договорились о совместном производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 мм, отмечает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Украина
Франция
Швеция
Продукция
MMP ПТРК
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