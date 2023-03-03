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ЦАМТО

Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 2 марта. На этой уникальной высокотехнологичной площадке создано более 2100 специализированных рабочих мест, задействовано 600 ед. современного лабораторного, мультимедийного и технологического оборудования, а исследования ведутся по 16 направлениям.

Учеными технополиса разработаны более 60 инновационных образцов, проведены свыше 50 апробаций, 14 испытаний и осуществляется реализация инновационных проектов и прорывных технологий в интересах военного ведомства. Этому способствуют мощные научно-исследовательский и научно-производственный потенциалы технополиса, которые успешно используются для проведения совместных исследований.

Как отметил врио начальника Военного инновационного технополиса "ЭРА" полковник Антон Малаховецкий, "на протяжении пяти лет инноград эффективно выполняет роль специализированной научно-исследовательской и производственной площадки. И за столь небольшой период ученые технополиса добились значительных успехов: победили в крупнейших научных конкурсах, приняли участие в знаковых событиях и мероприятиях страны. Словом, все эти годы были на высоте российской военной науки".

На текущий момент в рамках взаимодействия с предприятиями промышленности подписано более 250 соглашений о сотрудничестве, реализуются совместные перспективные проекты. Всего участниками являются 16 компаний, три из которых получили статус участника технополиса в 2022 году. В планах текущего года – представить еще 26 компаний на получение статуса участника.

Ряд инновационных научно-технических проектов выполняется в научно-производственном центре "Кулибин", который реализует принцип "от идеи до готового образца", т.е. сокращение времени между возникновением идеи у научных сотрудников до изготовления реальной модели.

Сегодня в "Кулибине" реализован ряд инновационных проектов, в прошлом году начат выпуск продукции оборонной направленности. Уже этим летом начнет работу научно-производственный взвод, который формируется под эгидой концерна "Калашников".

За пять лет количество научных рот увеличилось в два раза – сейчас их восемь, а численность операторов достигла 320 человек. Все они распределены по направлениям научной деятельности. Увеличение количества научных рот способствовало повышению научного потенциала и расширило области проводимых исследований.

За эти годы службу в технополисе прошли более 1000 операторов научных рот, многие продолжают службу в настоящее время. Свыше 250 выпускников технополиса трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и более 70 молодых ученых – в научно-исследовательских организациях и вузах Минобороны России.

Сегодня, спустя пять лет, технополис достойно служит науке и инновациям, работает на укрепление обороноспособности страны, а для выпускников первого военного иннограда создан социальный лифт, открыты перспективы профессионального роста, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Военный инновационный технополис "ЭРА" был создан в Анапе 1 марта 2018 года по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, а также в соответствии с приказом министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Руководство научной деятельностью технополиса осуществляет президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Концептуальные организационные вопросы развития иннограда выносятся на рассмотрение коллегиального органа Совета технополиса, заседания которого проводятся с участием руководящего состава Минобороны России, представителей госкорпораций и предприятий отечественного ОПК, ведущих научных школ, НИИ и вузов. Председателем Совета является заместитель председателя правительства Российской Федерации министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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