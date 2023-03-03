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ЦАМТО

В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения

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Академия РВСН – один из передовых военно-технических вузов страны. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»
Академия РВСН – один из передовых военно-технических вузов страны. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

ЦАМТО, 2 марта. На базе Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла ХХХIV Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная совершенствованию и развитию специального вооружения.

Ее участниками стали представители более 40 организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, Министерства обороны Российской Федерации, РВСН и военных вузов.

Открыл конференцию начальник академии генерал–лейтенант Игорь Афонин. Он познакомил собравшихся с историей прославленного военного вуза, перспективах его развития и пожелал участникам успехов в теоретических и практических исследованиях.

По итогам конференции выработаны единые методические подходы по развитию и эксплуатации специального вооружения, обобщены результаты научных исследований, полученных в рамках диссертационных работ докторантов, адъюнктов и соискателей ученых степеней, подготовлены ряд пособий по учебным дисциплинам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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