В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения

Академия РВСН – один из передовых военно-технических вузов страны. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

ЦАМТО, 2 марта. На базе Военной академии РВСН имени Петра Великого прошла ХХХIV Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная совершенствованию и развитию специального вооружения.

Ее участниками стали представители более 40 организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, Министерства обороны Российской Федерации, РВСН и военных вузов.

Открыл конференцию начальник академии генерал–лейтенант Игорь Афонин. Он познакомил собравшихся с историей прославленного военного вуза, перспективах его развития и пожелал участникам успехов в теоретических и практических исследованиях.

По итогам конференции выработаны единые методические подходы по развитию и эксплуатации специального вооружения, обобщены результаты научных исследований, полученных в рамках диссертационных работ докторантов, адъюнктов и соискателей ученых степеней, подготовлены ряд пособий по учебным дисциплинам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.