Войти
ЦАМТО

Еврокомиссия разработала план по кратному увеличению производства 155-мм боеприпасов

205
0
0
Используемые вооруженными силами Украины полученные от США 155-мм артиллерийские снаряды, август 2022 года
Используемые вооруженными силами Украины полученные от США 155-мм артиллерийские снаряды, август 2022 года.
Источник изображения: www.washingtonpost.com

ЦАМТО, 2 марта. Еврокомиссия разработала план по кратному увеличению производства артиллерийских снарядов, в частности стандартного для НАТО калибра 155-мм для дальнейшей передачи Украине и в целях пополнения запасов войск стран альянса.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 1 марта издание Spiegel.

"Первая основополагающая часть плана предусматривает немедленное увеличение поставок на Украину боеприпасов, особенно 155-мм артиллерийских снарядов", – пишет издание, в чьем распоряжении оказался документ, который 2 марта будет внесен на обсуждение в Европейской комиссии.

По данным издания, для этих целей глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вскоре предложит дополнительный пакет военной поддержки Украины на сумму 1 млрд. евро.

"Вторая часть предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством (EDA), чтобы восполнить пробелы в запасах стран ЕС и обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе", – сообщает Spiegel.

Третий основополагающий пункт плана должен, по данным издания, обеспечить долгосрочное увеличения европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменившейся ситуации с безопасностью.

Между тем ситуация вокруг снабжения Киева боеприпасами сейчас еще более "затруднительная", чем прошлой осенью, отмечает Spiegel со ссылкой на документ, в котором, по данным издания, это несколько раз подчеркивается.

"Россия выпускает от 20 до 60 тыс. артиллерийских снарядов в день, что примерно в десять раз больше, чем со стороны Украины. Однако оборонная промышленность Европы может производить лишь от 20 до 25 тыс. снарядов ежемесячно", – утверждает издание.

Согласно документу, это количество может быть увеличено в семь раз, а в текущем году у ЕС достаточно производственных мощностей, чтобы произвести до одного миллиона 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью в 4 млрд. евро, отмечает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
10.10.2022
Западному диктату пришел конец. ОПЕК+ устроила бунт против США
10.10.2022
Министр обороны Румынии высказался за переговоры с Россией о конфликте на Украине
20.04.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): вот как можно помочь Украине
01.12.2020
На Украине озвучили успешные позиции местной оборонки
30.11.2018
"Русские должны быть вытеснены": какой будет война в Европе
27.11.2014
Украина получит танки США?
07.06.2010
Переговоры между РФ и США о сотрудничестве в программе Ан-124 носят предварительный характер - ГП "Антонов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 09:03
  • 45758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 00:48
  • 2
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 03.03 00:15
  • 1
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 02.03 16:19
  • 3
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 02.03 15:37
  • 1
Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО
  • 02.03 14:56
  • 1
«Меркурий» передадут флоту в марте
  • 02.03 14:04
  • 26
Сухопутный линкор.
  • 02.03 13:44
  • 10
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 02.03 13:34
  • 4
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • 02.03 11:27
  • 1
Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки