Еврокомиссия разработала план по кратному увеличению производства 155-мм боеприпасов

ЦАМТО, 2 марта. Еврокомиссия разработала план по кратному увеличению производства артиллерийских снарядов, в частности стандартного для НАТО калибра 155-мм для дальнейшей передачи Украине и в целях пополнения запасов войск стран альянса.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 1 марта издание Spiegel.

"Первая основополагающая часть плана предусматривает немедленное увеличение поставок на Украину боеприпасов, особенно 155-мм артиллерийских снарядов", – пишет издание, в чьем распоряжении оказался документ, который 2 марта будет внесен на обсуждение в Европейской комиссии.

По данным издания, для этих целей глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вскоре предложит дополнительный пакет военной поддержки Украины на сумму 1 млрд. евро.

"Вторая часть предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством (EDA), чтобы восполнить пробелы в запасах стран ЕС и обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе", – сообщает Spiegel.

Третий основополагающий пункт плана должен, по данным издания, обеспечить долгосрочное увеличения европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменившейся ситуации с безопасностью.

Между тем ситуация вокруг снабжения Киева боеприпасами сейчас еще более "затруднительная", чем прошлой осенью, отмечает Spiegel со ссылкой на документ, в котором, по данным издания, это несколько раз подчеркивается.

"Россия выпускает от 20 до 60 тыс. артиллерийских снарядов в день, что примерно в десять раз больше, чем со стороны Украины. Однако оборонная промышленность Европы может производить лишь от 20 до 25 тыс. снарядов ежемесячно", – утверждает издание.

Согласно документу, это количество может быть увеличено в семь раз, а в текущем году у ЕС достаточно производственных мощностей, чтобы произвести до одного миллиона 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью в 4 млрд. евро, отмечает "РИА Новости".