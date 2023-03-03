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Военное обозрение

Комбриг «Востока»: Нельзя наступать там, где артиллерия не отработала эффективно

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Источник изображения: topwar.ru

Российским вооруженным силам во избежание значительных потерь не следует переходить в наступление, если до этого артиллерия качественно не отработала по вражеским позициям. Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.

Как пишет Ходаковский, в современной войне используется понятие «рубеж развертывания». Но в действительности в той тактической обстановке, которая сейчас сложилась на фронте, развертывания нет и быть не может.

Если переходить в наступление в условиях позиционной войны, то противник будет иметь очевидные преимущества: во-первых, он заранее укрепил позиции и сделал минные поля, во-вторых, осведомлен о планах и готовится отразить наступление заранее. Поэтому и возникают и проблемы, и потери.

Например, задается вопросом Ходаковский, как действовать российской технике? Растягиваться цепью и наступать? Но почти вся техника все равно подорвется на минах, поэтому остается лишь проделывать проходы в обороне противника или пускать тралы, но ведь и они подорвутся. Да и за тралом будет скученная группировка российских войск. В итоге противник опять получит возможность нанести большой урон наступающим.

Если нет снарядов, или состояние артиллерии не позволяет так вспахивать оборону, как нужно? Не наступать там, где артиллерия не отработала эффективно! Ещё раз: не наступать!

- делает вывод Ходаковский.

Поэтому, пишет комбриг «Востока», и уделяется столько внимания артиллерии и ее работе. Именно качественное артиллерийское подавление позиций противника создает условия для дальнейшего продвижения техники и пеших подразделений. В противном случае будут большие потери, но никакие новые звания или награды не стоят жизней солдат.

Если нет уверенности, что артиллерия, а также авиация, выполнили свои задачи по подавлению противника, то с наступлением лучше подождать, считает Ходаковский.

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Страны
Россия
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