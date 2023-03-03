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Военное обозрение

Минобороны РФ показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Российской Федерации задействовали в районе проведения специальной военной операции бронепоезд «Волга». В его задачи входят разминирование и восстановление железной дороги. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В настоящее время экипаж бронепоезда «Волга» занимается технической разведкой, он разминирует участки пути и местности вокруг, а также восстанавливает поврежденную железную дорогу.

В ходе движения, если обнаруживается незначительное повреждение пути, своими силами личный состав спецпоезда в состоянии устранить выявленные разрушения и продолжить движение

- заявил начальник поезда.

Сам бронепоезд усилен вооружением, размещенным на бронеплощадках. Там же оборудованы укрытия, позволяющие защищаться в случае нападения врага. Специальные вагоны поезда имеют защиту из стали толщиной 10-20 миллиметров. Внутри они обложены мешками с песком. На вооружении сопровождающих состав военнослужащих железнодорожных войск ВС РФ находится самое разнообразное стрелковое оружие – от автоматов до крупнокалиберных пулеметов.

Источник изображения: topwar.ru

Личный состав экипажа поезда благодаря вооружению может вступить в бой с силами противника. Кроме того, контроль над обстановкой в районе проведения работ осуществляет расчет беспилотных летательных аппаратов, приданный поезду.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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