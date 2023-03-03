Будущее беспилотной авиации США определит тендер между пятью производителями

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Армия США заявила, что выбрала пять компаний для создания прототипов в рамках конкурса, чтобы в конечном итоге предоставить услуги тактической беспилотной авиационной системы будущего.

Согласно заявлению командования, компании Aerovironment, Griffon Aerospace, Northrop Grumman, Sierra Nevada Corp. и Textron Systems получили контракты на сумму от 1 до 25 миллионов долларов на участие в пяти этапах разработки и четырех дополнительных периодах в течение ближайших трех лет.

Армия начала рассматривать требования по замене своего беспилотника Shadow производства Textron в 2018 году и к 2019 году сузила круг конкурентов до команды Martin UAV-Northrop Grumman, Textron Systems, L3Harris Technologies и Arcturus UAV. В 2021 году Aerovironment приобрела Arcturus. Компания Shield AI в том же году купила БПЛА Martin.

Руководство армии США оценивало четыре предложенных варианта дронов в течение года с действующими подразделениями, кульминацией которых стало тестовое соревнование весной 2021 года в Форт-Беннинге, штат Джорджия. В августе 2022 года армия заключила с Aerovironment контракт на 8 миллионов долларов на поставку БПЛА Jump 20 в качестве временного средства FTUAS, которое будет передано одной бригаде.

Американская армия снова возобновила конкурс в октябре 2021 года с запросом официальных документов, что привело к расширению круга участников торгов

- сказал прошлой осенью генерал-майор Роб Барри, исполнительный директор армейской программы по авиации, в интервью Defense News.

Новый состав участников торгов включает в себя всех старых, кроме L3Harris. Griffon Aerospace является новичком.

По словам представителей американской армии, проект Increment 2 будет включать в себя серию обзоров конструкций БПЛА в течение базового периода контракта и двух дополнительных периодов (сколько продлятся эти периоды - точных сведений нет). Остальные участники покажут возможности в реальных летных демонстрациях и пройдут стороннюю проверку архитектуры модульных открытых систем в течение третьего периода действия контракта. То есть, есть ещё и третий период.

Хотя армия официально пока не указала точные сроки выполнения контракта, в соответствии с бюджетными документами на 2023 финансовый год, она планирует завершить свои конкурсные разработки прототипов в первом квартале 2025 года. Но, как показывает практика последних лет, и в США стали смещать сроки исполнения контрактов в военной сфере, что называется, вправо.