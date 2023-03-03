NYT: усталость от поддержки Киева грозит расколом по политике Байдена в Конгрессе

Как сообщило издание, внутриполитические настроения в США по вопросу Украины "заметно изменились, что вызывает беспокойство в Белом доме"

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Рост недовольства политикой президента США Джо Байдена и усталость налогоплательщиков в преддверии выборов грозят расколом по вопросу продолжения поддержки Украины в американском Конгрессе. С такой оценкой выступила в среду газета The New York Times, приведя данные социологических опросов.

На фоне "зарубежной бравады" Байдена внутриполитические настроения в США по вопросу Украины "заметно изменились, что вызывает беспокойство в Белом доме", пишет издание. "По результатам опросов, общественная поддержка вооружения украинцев слабеет, в то время как два главных претендента на президентский пост от Республиканской партии все чаще высказываются против вовлечения в войну", - указывает газета, приводя высказывания экс-президента США Дональда Трампа и его соперника за выдвижение кандидатом от республиканцев, губернатора Флориды Рона Десантиса.

"Хотя двухпартийная коалиция в поддержку Украины в Конгрессе до сих пор сильна, сторонники увеличения помощи опасаются, что под воздействием центробежных сил в преддверии президентских выборов и на фоне усталости налогоплательщиков от передачи за рубеж десятков миллиардов долларов военная поддержка будет урезана прежде, чем удастся одолеть Москву, - пишет The New York Times. - При этом некоторые раздосадованы тем, что Байден сделал недостаточно для усиления поддержки".

Издание приводит результаты опросов, проведенных агентством Associated Press и Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC, согласно которым доля американцев, поддерживающих оказание помощи Украине, упала с 60%, по состоянию на май прошлого года, до 48%. В то же время, по данным исследовательского центра Pew Research Center, доля американцев, считающих, что США предоставляют Украине слишком много помощи, выросла с марта прошлого года почти в четыре раза и достигла 26%.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.