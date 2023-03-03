Попова: существует риск распространения патогенов из биолабораторий США

Попова: работа биолабораторий США связана с риском распространения новых патогенов

МОСКВА, 2 марта/ Радио Sputnik. Работа биологических лабораторий, финансируемых США, связана с риском распространения новых усиленных патогенов, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что в зоне риска может оказаться население любой страны, поскольку инфекции не имеют границ.

"Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых, не стесняясь, заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции (о биологическом оружии, – ред.)", – сказала Анна Попова.

Главный государственный санитарный врач России обратила внимание, что страны, где американцы открывают такие лаборатории, могут потерять либо уже утратили биологический суверенитет.

По информации парламентской комиссии Федерального собрания по расследованию деятельности за рубежом биолабораторий США, сейчас на территории разных стран действуют около 400 подконтрольных Вашингтону лабораторий "двойного назначения".

Ранее радио Sputnik сообщило об остановке американских биологических программ на Украине.