Назван сценарий быстрого завершения конфликта на Украине

Хуаньцю шибао: вооружение большой дальности вынудит США завершить конфликт на Украине

Западные поставки вооружения большой дальности Украине неизбежно приведут к эскалации конфликта, пишет "Хуаньцю шибао". Однако США не заинтересованы в обострении из-за внутренних проблем. Им придется как можно скорее разрядить ситуацию и завершить конфликт, уверен автор.

Цуй Хунцзянь

<...> Хотя региональная стабильность, мировая экономика и глобальный порядок подрываются, размываются и расшатываются, но из-за тупиковой ситуации на Украине и политической позиции "око за око", которой придерживаются стороны, перспективы окончания конфликта остаются неясными даже спустя год после его начала. Кризис превратился в огромную черную дыру, бесконечно пожирающую взаимное доверие, возможности сотрудничества и перспективы развития, которые были у международного сообщества. Он превращается в жерло вулкана, порождающее враждебность, конфронтацию и растущие риски в мировых отношениях.

На что бы заинтересованные стороны ни рассчитывали и какие бы планы ни строили на эту "шахматную партию" до начала конфликта, в реальности все только бесконечно борются друг с другом и дерутся насмерть. Неуправляемая эскалация и ожесточенное противостояние лишь подстегивают каждого участника к продолжению. Способность сторон регулировать ситуацию и достигать собственных целей ослабляется, а вероятность выхода кризиса из-под контроля растет. Прошло больше года с начала конфликта, и "игра" между сторонами все обостряется. США и другие страны Запада предложили ряд планов, начиная от помощи Украине и заканчивая санкциями против России и привлечением ее к "уголовной ответственности". Прежняя цель "Киев не может проиграть, а Москва не может победить" повысилась до "Москва должна проиграть, а Киев должен победить". Из "шахматной партии" кризис превращается в более опасную "азартную игру".

Взаимное истощение на поле боя — это один из признаков упомянутого превращения. Главный фактор, определяющий исход "азартной игры", заключается в том, кто из двух сторон — Россия или Соединенные Штаты — сможет доминировать по правилам, выгодным им самим. Второстепенные факторы, которые приводят к неудержимому развитию конфликта, сводятся к тому, что политические цели Москвы и Киева слишком далеки друг от друга, чтобы они могли пойти на компромисс, а у военных еще много сил, и они не хотят сдаваться. Но реальная картина такова: все стороны делают ставку на то, что смогут продержаться подольше в этой игре в качестве игрока, и за эту ставку все заплатили по-разному. Теперь им трудно остановиться, ведь они уже сидят за столом, вложив в игру так много и так и не получив прибыли, а противник все еще не выжат до конца.

Изначально ожидаемая выгода России в этой игре — улучшение своего положения в области безопасности путем решения украинского вопроса и принуждение США и НАТО к равноправному диалогу для поддержки своего статуса великой державы. Но для достижения этих политических целей военных средств оказалось недостаточно, и Москва перешла к борьбе на истощение, чтобы сформировать устойчивую конфронтационную ситуацию. Ее план стал более реальным — "обеспечить присоединение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья", удержать Украину от вступления в НАТО и гарантировать постоянную поддержку внутренних ресурсов. У Киева, втянутого в затяжное противостояние, определенно нет сил, поэтому он вынужден продолжать просить Запад увеличить ему "кровоснабжение". Таким образом, Россия делает ставку на то, что Украина не сможет долго существовать, полагаясь только на переливание западной крови in vitro, а ее союзники не имеют ни намерения, ни возможности пожертвовать всеми своими интересами ради помощи. Цель России-игрока за столом — превратить украинский конфликт в "проблему" для США и Европы.

Если кризис обовьется петлей вокруг шеи Запада, то это будет явно не в интересах Вашингтона и ЕС. Ожидаемые выгоды, которые США преследовали, вступая в "шахматную игру", были "ослабление Россию и усиление контроля над Европой" — без особого сердечного участия в судьбе Украины. Лучше всего было бы воспользоваться этой возможностью, чтобы мобилизовать союзников для подготовки к "борьбе с двумя великими державами" одновременно. Стремясь добиться этой цели, Вашингтон должен был обеспечить, чтобы Москва действовала в соответствии с установленными им правилами, то есть в военном отношении конфликт не должен выходить за пределы Украины. В политике имидж "защитника свободы", который хотели надеть на себя Соединенные Штаты, добавил бы очков поддержки Демократической партии и укрепил бы американское лидерство в западном мире. Однако "шахматная партия" перешла в состояние "азартной игры", а это значит, что Москва должна перехватить контроль над правилами, вынудить Вашингтон тратить еще больше ресурсов на свою "громкую" политику. Кризис не просто затягивает США все глубже, он еще и сильнее влияет на внутреннюю политическую ситуацию в стране. Хотя демократам и республиканцам удалось достичь определенного политического согласия по украинскому вопросу, по мере приближения нового избирательного цикла в 2024 году их консенсус будет становиться все более хрупким, особенно учитывая постоянные нападки Дональда Трампа и его твердую поддержку со стороны Республиканской партии. Соединенным Штатам также придется учитывать готовность и способность своих союзников к сотрудничеству. Если экономические проблемы Европы и трудности, связанные с поиском средств к существованию для людей, продолжат влиять на ее политику, в, казалось бы, едином западном лагере могут появиться большие трещины.

В дальнейшем Вашингтон и ЕС будут все глубже вовлекаться в события и могут в любой момент достичь критической точки — прямой конфронтации с Москвой. Как только Украина получит системы вооружения с большей дальностью поражения и большей мобильностью, вероятность распространения конфликта на Крым и даже территорию России увеличится, и НАТО будет вынуждена как можно скорее завершить его. Поэтому то, предоставит ли альянс Киеву современные истребители, будет важным пунктом в вопросе обострения кризиса. Из-за внутренних затруднений и необходимости координировать своих союзников США должны установить временные рамки для конфликта и поддерживать баланс в военной помощи. У обеих сторон в 2024 году в приоритете будут стоять внутриполитические задачи. Все действия Соединенных Штатов будут по-прежнему сталкиваться с контрмерами со стороны России, а при отсутствии элементарного взаимного доверия между двумя сторонами риск выхода кризиса из-под контроля продолжит расти. Будущее украинского конфликта вряд ли будет развиваться в соответствии с желаниями любой из сторон.

Хотя до сих пор ведутся споры о том, является ли украинский кризис началом устойчивых, долгосрочных и драматических изменений в международном порядке или это преходящая и контролируемая на местном уровне переменная, по мере превращения конфликта в "азартную игру", которую не может остановить ни одна из сторон, его влияние на международный порядок будет усиливаться. Вне зависимости от того, чем закончится эта игра, подавляющему большинству игроков нужно заблаговременно принять меры. Если многополярному миропорядку суждено начаться с конфликта, то сейчас не время делать ставку на Россию или на Запад. Вместо этого нам надо добавить больше конструктивных сил и сделать все возможное, чтобы заложить основы демократизации международных отношений. И украинский кризис, и мировой порядок сталкиваются с фундаментальными проблемами, и при их устранении надо не только "лечить симптомы", но и разбираться с коренными причинами.