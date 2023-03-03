Запад упустил лучшую возможность добиться мира на Украине

GT: Запад отказался искать мир на Украине вопреки готовности противоборствующих сторон

Москва и Киев открыты к поиску пути к миру и могут найти точки соприкосновения, пишет британский журналист Марк Блэклок в статье GT. А вот Запад всеми силами противится их диалогу и пытается затянуть конфликт. Подтверждением служит его критика китайского мирного плана по Украине, считает автор.

Спустя год после начала украинского кризиса большинство западных политиков, похоже, как никогда готовы продолжать опосредованную борьбу с Россией и кровопролитие на "заднем дворе" Европы. Это не значит, что они жаждут прямого столкновения. Однако если начнется война — причем против России — то они будут прокляты в случае поражения.

Такие лидеры рассматривают любой конфликт, особенно украинский, как игру с нулевой суммой. Для подобных им кабинетных генералов трагедия сглаживается осознанием, что гибнут не их войска, не их города бомбардируются и не их мирные жители вынуждены бежать из своих домов. Вероятно, это также объясняет, почему они столь беспечно отвергли наилучшую возможность добиться мира с начала вооруженных действий.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсуждает увеличение военной помощи Украине для "решительной победы" над Россией. Председатель британского Комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд говорит, что Европа находится "в состоянии войны". Президент США Джо Байден ложно называет конфликт "борьбой демократии против автократии", умышленно вводя общественность в заблуждение и отказываясь признавать сложную историческую, геополитическую и культурную подоплеку этого события.

Кажется, только президент Франции Эммануэль Макрон способен что-то разглядеть за этой завесой, призывая не "сокрушать" Россию при завершении конфликта. Кроме того, только Макрон, похоже, непредвзято рассматривает мирный план Китая по Украине, состоящий из 12 пунктов.

Этот документ, представленный Пекином, определяет ключевые области, по которым следует добиваться консенсуса сторон. Наиболее важные из них — деэскалация и прекращение огня, предостережение об угрозе применения ядерного оружия, продвижение мирных переговоров, расширение гуманитарной помощи и уважение национального суверенитета. Москва почти сразу поприветствовала этот план, заявив о своей готовности искать дипломатические и политические пути к миру. Киев тоже увидел в предложении определенные достоинства, и президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что он в определенной степени открыт для работы с Китаем.

Более того, существуют свидетельства того, что у России и Украины уже есть потенциал для нахождения точек соприкосновения: это зерновая сделка, позволяющая Украине экспортировать зерно, а также усилия двух сторон по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. В случае достижения консенсуса наблюдение за этой зоной будет поручено группе из Международного агентства по атомной энергии. В апреле прошлого года сообщалось, что и Москва, и Киев были близки к подписанию соглашения, но переговоры в Турции были сорваны неожиданным визитом на Украину тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который надавил на Зеленского, чтобы тот отказался от этой инициативы. Позже Джонсон признал, что выступал против мирного плана, хотя, как сообщается, согласно ему, Россия обещала вывести войска, а Украина — взять на себя обязательство не искать членства в НАТО.

Сравните положительную реакцию на предложение Китая двух противоборствующих сторон с отрицательной — прямо-таки враждебной — тех, кто стремится продлить конфликт, накачивая Украину оружием, боеприпасами и все более передовым оборудованием на миллиарды долларов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "не доверяет" Китаю как миротворцу из-за его тесных связей с Россией и отказа осудить "военное наступление на Украине". Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, обвинила Пекин в том, что тот "выбрал сторону", выступив с совместным заявлением о безграничной дружбе с Москвой. Энтони Блинкен, госсекретарь США — крупнейшего поставщика оружия на Украину — выразил скептицизм по поводу заявленного Китаем нейтралитета.

Однако их позиция ошибочна. Не стоит доверять как раз тем, кто больше всех кричит о продолжении конфликта. Именно потому, что Китай остается выше политических споров и не обрушивается ни на кого с обвинениями, он смог обратиться к обеим сторонам в качестве беспристрастного посредника. Заявление о том, что двустороннему стратегическому сотрудничеству между Китаем и Россией нет предела, было сделано еще до начала боевых действий.

То, что предложил Пекин, — это не решение, а путь к его поиску. Окончательных результатов не будет, если не предпринять первые шаги. Те, кто выступает против плана, хорошо это знают, но все равно препятствуют ему. Не потому ли, что они хотят ослабить Россию затянувшимся конфликтом? Не потому ли они отказывают даже в попытках искать мир лишь из-за того, что путь им указывает Китай, который нынче так регулярно демонизируется западными СМИ, что превратился в страшилку, и даже самые странные нападки на него (например, "подготовка к поставкам оружия России") не оспариваются.

Цель плана из 12 пунктов — остановить вооруженные действия и начать разговор. Главным препятствием для этого, очевидно, являются противники китайской инициативы. Но какой выбор лучше? Продолжить конфликт или добиться прагматичного мира, при котором ни одна из сторон не сможет получить все, что хочет, но кровопролитие прекратится? Противники предложения не видят дальше своих узких интересов. Они не могут придать ему никакой контекст, кроме того, что видят сами со своим зашоренным мировоззрением. Самым большим препятствием на пути к миру на Украине является повязка на глазах западных лидеров. Им необходимо ее снять.

Автор: Марк Блэклок (Mark Blacklock) — журналист и преподаватель, проживающий в Британии