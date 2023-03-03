Названа страна, которая серьезно мешает Западу поставлять оружие на Украину

WSJ: швейцарский нейтралитет серьезно мешает Западу оказывать военную помощь Украине

Швейцария мешает Западу оказывать военную помощь Украине, пишет WSJ. Из-за нейтралитета Берн отказывается разрешать третьим странам передавать оружие швейцарского производства Киеву. Но парламент страны готов пересмотреть многовековую традицию.

Нежелание Швейцарии санкционировать передачу боеприпасов Киеву расстраивает западных партнеров Украины.

Попытки Запада обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов, чтобы она могла дать отпор российским войскам, натолкнулись на серьезное препятствие, а именно на многовековую швейцарскую традицию нейтралитета.

В этой богатой альпийской стране сформировалась крепкая оружейная промышленность, однако Швейцария твердо следует принципу невмешательства в иностранные войны. И именно ее приверженность запрету на экспорт и реэкспорт оружия и боеприпасов в зоны боевых действий не позволяет европейским членам Организации Североатлантического договора передать Украине собственные запасы оружия и боеприпасов швейцарского производства, заменить которые не так уж и легко.

В настоящее время этот запрет касается целого ряда поставляемых Западом систем вооружений, таких как батареи ПВО и танки. Он подталкивает парламент Швейцарии к переосмыслению одного из столпов национальной идентичности.

Этот запрет становится еще одним узким местом в и без того перегруженных цепочках поставок оружия и боеприпасов, поскольку Украина в месяц расходует гораздо больше снарядов и ракет, чем ее западные партнеры могут произвести.

В дополнение к давлению со стороны Запада депутаты из комитета по иностранным делам украинского парламента планируют отправить специальную делегацию в Берн, столицу Швейцарии, чтобы призвать эту страну изменить свою политику.

"Им нужно прикладывать больше усилий, чтобы помочь Украине", – заявил председатель комитета Александр Мережко.

Испания и Дания выступили с жалобами после того, как Берн отказался разрешить им экспортировать Киеву систему ПВО Aspide и боевые машины пехоты Piranha III – в этих вооружениях используются детали швейцарского производства.

Берлин неоднократно призывал Берн изменить политику после того, как Швейцария отказалась дать ему разрешение на отправку Украине боеприпасов швейцарского производства, приобретенных Германией несколько десятилетий назад. К ним относятся снаряды для зенитно-ракетного комплекса "Гепард". В результате Киев вынужден экономить боеприпасы, что снижает эффективность важнейших систем вооружений.

"В случае с Украиной речь идет не о нейтралитете, – сказал в январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. – Речь идет об уважении к праву на самозащиту, на защиту верховенства закона, на защиту Устава ООН".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Швейцария попросту не может выбрать для себя вариант неучастия. "Каждый должен четко определить свою позицию: закон или власть силы, демократия и основополагающие права или автократия", – сказала она.

Пока что Берн утверждает, что он не может отказаться от запрета, потому что тот является частью конституционного строя Швейцарии.

Традиция нейтралитета этой страны восходит к 1515 году, когда Швейцарский Союз потерпел поражение от Франции. С тех пор он старался держаться подальше от европейских войн, а соседние державы признали его нейтральный статус в Парижском договоре 1815 года. В результате Швейцария сумела сохранить нейтралитет даже в период двух мировых войн.

Сегодня Берн занимает позицию так называемого вооруженного нейтралитета, регулируемого международными договорами и внутренним законодательством. Это значит, что у страны есть значительные силы для защиты своего суверенитета, но при этом она воздерживается от участия в иностранных конфликтах.

Однако в первые недели после начала российской военной операции на Украине европейские лидеры и местные активисты сумели надавить на Берн и убедить его присоединиться к санкциям Евросоюза против России, что побудило Москву внести Швейцарию в список "недружественных государств".

Давление со стороны таких стран, как Германия, которая является крупнейшим покупателем швейцарского оружия и которая пригрозила расторгнуть долгосрочные контракты со швейцарскими компаниями, тоже послужило толчком к началу дискуссий в швейцарском парламенте. Депутаты обсуждают вопрос о внесении в законы поправок, которые бы позволили избранным третьим странам реэкспортировать оружие и боеприпасы, произведенные в этой стране.

Швейцарские законодатели подготовили ряд поправок к закону, регулирующему торговлю оружием, чтобы позволить выдавать разрешения на реэкспорт, однако пока неясно, смогут ли эти поправки набрать большинство в парламенте. По словам источников, даже если предложение будет принято в ближайшее время (а на это может уйти от трех до шести месяцев), изменения вступят в силу в лучшем случае в начале следующего года.

"Если мы разрешим реэкспорт техники швейцарского производства, это не нарушит нашу традицию нейтралитета, в то время как отказ сделать это может разрушить нашу военную промышленность, – сказал Тьерри Буркарт (Thierry Burkart), высокопоставленный член парламента от Либеральной партии, подготовивший предложение о внесении поправок. – Оружие производится для войны, и, если мы откажемся снабжать наших партнеров, мы можем с таким же успехом сразу ликвидировать собственную оружейную промышленность".

По словам Буркарта, сейчас на карту поставлено многое: Швейцария занимает 14-е место в мире по объему экспорта вооружений. На эту отрасль приходится около 1% валового внутреннего продукта страны.

Предложение политика предусматривает предоставление 25 государствам, разделяющим швейцарские ценности и правовые положения о контроле за распространением вооружений, специального разрешения на реэкспорт оружия и боеприпасов швейцарского производства в третьи страны. Эти страны – европейские партнеры Швейцарии, а также Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Япония – смогут осуществлять реэкспорт только через пять лет после покупки техники.

В случае принятия предложение Буркарта также позволит применить одну схему, ста танков "Леопард" немецкого производства, которые вооруженные силы Швейцарии ранее поставили на консервацию, могут быть отправлены обратно производителю или третьей стране для последующей их передаче Украине.

Эта инициатива встретила сопротивление со стороны пацифистской Партии зеленых, ультраправых групп и некоторых фракций консервативного блока и левоцентристов. В Швейцарской народной партии, являющейся крупнейшей политической силой в стране, мнения по этому вопросу разделились – законодатели из правого крыла выступают против обсуждаемой инициативы.

Эрик Нуссбаумер (Eric Nussbaumer), депутат от социал-демократов, поддерживающий инициативу, сказал следующее: "Нельзя прятаться за нейтралитетом в этом уникальном конфликте. Одна страна подверглась жестокому наступлению, и даже такое маленькое государство, как Швейцария, должно найти способ поддержать своих соседей".

Пока в Швейцарии продолжаются дебаты, европейские партнеры Украины изо всех сил пытаются заменить боеприпасы швейцарского производства поставками из других стран.

Бразилия, имеющая в своем распоряжении существенные запасы снарядов для систем "Гепард" и "Леопард", пока отклоняет запросы канцлера Германии Олафа Шольца на их закупку. Во время государственного визита Шольца в Бразилиа, который состоялся в январе, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался поставлять боеприпасы. По словам Лулы, ему неясно, что именно спровоцировало конфликт, – были ли это территориальные претензии России, желание Украины присоединиться к Европе или какая-то другая причина.

Лула подчеркнул необходимость прояснить причину военного конфликта между Россией и Украиной: "Он начался из-за НАТО?"

Автор статьи: Боян Панцевски (Bojan Pancevski)