Китай стал камнем раздора для стран Европы

SCMP: Германия и Франция занимают все более прагматичные позиции отношении Китая

Страны ЕС, относительно единые в политике против России, расходятся во мнениях, когда дело касается Китая, пишет SCMP. Восточная и Центральная Европа вязнет в англо-американской сфере влияния, а ФРГ и Франция занимают все более прагматичные позиции в отношении Пекина.

Алекс Ло

Центральноевропейские и прибалтийские государства — те самые, с которыми Китай пытался подружиться в прошлом десятилетии — все глубже вязнут в англо-американской сфере влияния, а сильные европейские державы, Германия и Франция, занимают более прагматичные позиции в отношении Пекина.

Экономическая тактика улыбок и обаяния, которую Китай начал применять в Центральной и Восточной Европе 10 лет назад, окончательно и бесповоротно почила в бозе. Эти страны находятся на европейском конце инициативы "Один пояс – один путь", которую иногда называют инициативой 16+1 или 17+1. Но вооруженный конфликт на Украине забил последний гвоздь в гроб этой тактики. Правда, она была на последнем издыхании еще задолго до начала конфликта.

Но для Китая это не имеет особого значения. Изначальный замысел Пекина состоял в том, чтобы предложить инвестиции, инфраструктурное развитие и финансирование наиболее бедным и маленьким странам Европы и членам Евросоюза с целью расширения своего влияния и поднятия престижа. Но все получилось не так, как планировалось.

Как это ни парадоксально, сегодня наиболее сдержанную политическую линию в отношении Китая проводят Франция под руководством Эммануэля Макрона и Германия под руководством Олафа Шольца. Иными словами, ведущие государства Евросоюза. В отличие от них, страны Центральной Европы и Прибалтики заняли намного более жесткие позиции в отношении Пекина с началом российской операции и после провозглашения Китаем нейтралитета. Конечно, есть исключение в лице Виктора Орбана, который поддерживает чрезвычайно тесные отношения с Пекином. Когда американский президент Джо Байден совершал свою широко разрекламированную поездку в Киев, Орбан расстелил красную ковровую дорожку для главного дипломатического представителя КНР Ван И, прибывшего в Венгрию с визитом.

Сейчас очень много говорят и пишут о поездке Вана в Россию. Особенно активна в этом отношении критически настроенная западная пресса. Но кроме Венгрии и России, Вана пригласили во Францию и Италию. Подобно Австралии при новом премьере Энтони Албанизе, ведущие страны ЕС решили восстановить хотя бы часть мостов в отношениях с Китаем.

Ведомые Польшей страны Центральной Европы провоцируют крупные государства Евросоюза. Некоторые обозреватели саркастически называют их новым Варшавским договором, хотя правильнее было бы назвать их Варшавским договором наизнанку, ибо эти бывшие сателлиты Советского Союза нацелили свое объединение против России.

Не Франция с Германией, а Польша стала самым непреклонным членом ЕС и НАТО, вставшим в авангарде европейского сопротивления. 72 часа своего всячески превозносимого визита Байден провел не только в Киеве, но и в Варшаве. Несомненно, это была награда президенту Анджею Дуде, который возглавил усилия Европы и принял полтора миллиона украинцев, бежавших от конфликта. Польша оказывает Киеву военную и дипломатическую помощь, например, поставляет туда танки "Леопард 2" и другое оружие. Кроме того, она сплачивает так называемую "бухарестскую девятку", группу маленьких бывших советских сателлитов, расположенных от Балтийского до Черного моря. После присоединения Крыма к России в 2014 году они в стратегическом плане стали наиболее уязвимы для российских войск.

Эти страны все чаще берут дело обороны в свои руки, выходя далеко за рамки того, что мог бы сделать ЕС. Это нервирует Париж и Берлин, особенно в связи с тем, что новый "Варшавский договор" открыто призывает Соединенные Штаты и НАТО переместить как можно больше военных ресурсов из Западной Европы на их территории. Евроскептики наверняка в восторге от такой перспективы.

Дуда наслаждается всеобщим вниманием благодаря вооруженному конфликту на Украине, но проявляет излишнюю самонадеянность. У Польши с Германией отношения любви-ненависти, но Берлин для нее самый крупный торговый партнер, и от него очень сильно зависит польская экономика и рынок труда. США могут предложить полякам пушки, но хлеб с маслом им обеспечивает Германия и ЕС.

Но даже в отсутствие вооруженного конфликта на Украине страны Центральной Европы и Прибалтики были бы встревожены и возмущены суровым обращением Китая с Литвой. Эта страна вызвала гнев у Пекина, задавая вопросы о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заблокировав часть китайских инвестиций из соображений национальной безопасности, выйдя из инициативы 17+1 и позволив Тайваню открыть у себя представительство с повышенным дипломатическим статусом. Пекин в ответ ввел неофициальные экономические санкции. Это несомненно напугало многих соседей Литвы.

Таким образом, если Европа пока сохраняет свое неуступчивое единство против России, на Китай это не распространяется. На всем континенте формируется новая политическая реальность. Видя угрозу со стороны России, центральноевропейские и прибалтийские государства, те самые, с которыми Китай пытался подружиться в прошлом десятилетии, все глубже вязнут в англо-американской сфере влияния. Между тем, традиционные великие державы ЕС будут занимать все более прагматичные позиции в отношении Пекина. И за это Китай должен благодарить Польшу.