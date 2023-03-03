В ФРГ напомнили, что Берлин не обсуждает поставки истребителей Киеву

В правительстве Германии отмечали, что не рассматривают вопрос поставок Украине боевых самолетов

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила, что вопрос поставок истребителей Киеву сейчас неактуален для Берлина. Ее слова приводит в среду газета Die Welt.

"Мы не ведем дебаты на этот счет", - цитирует ее издание.

Во второй половине февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев пока не имеет обещаний ни от одной страны на поставку истребителей.

В правительстве ФРГ ранее указывали, что не рассматривают вопрос поставок Украине боевых самолетов.