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ТАСС

В ФРГ напомнили, что Берлин не обсуждает поставки истребителей Киеву

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Источник изображения: Clemens Bilan - Pool/ Getty Images

В правительстве Германии отмечали, что не рассматривают вопрос поставок Украине боевых самолетов

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок напомнила, что вопрос поставок истребителей Киеву сейчас неактуален для Берлина. Ее слова приводит в среду газета Die Welt.

"Мы не ведем дебаты на этот счет", - цитирует ее издание.

Во второй половине февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев пока не имеет обещаний ни от одной страны на поставку истребителей.

В правительстве ФРГ ранее указывали, что не рассматривают вопрос поставок Украине боевых самолетов. 

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Страны
Германия
Украина
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