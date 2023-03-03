Как хотят улучшить неудачную украинскую колесную самоходку 2С22 "Богдана"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Созданная в единственном экземпляре украинская самоходная артиллерийская установка 2С22, по мнению ее разработчиков, уже устарела. По крайней мере, в ходе недавней международной оружейной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби рекламировался уже модернизированный вариант.

Как сообщает "РГ:русское оружие", на выставочном стенде Краматорского завода тяжелого станкостроения демонстрировался макет первоначального образца, созданного еще на шасси обанкротившегося кременчугского автомобильного завода КрАЗ.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Однако на рекламных проспектах была еще представлена версия на шасси чешского четырехосного вездехода Tatra T815 с кабиной, получившей усиленное бронирование. Заявляется о желании установить новую компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения цели.

Скорострельность самоходки достаточно посредственная по нынешним временам - всего лишь пять выстрелов в минуту. Боекомплект - 20 снарядов. Боевая масса - 28000 кг. Кроме шасси КрАЗ, Tatra, рассматривается еще германский MAN.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Правда, этот проект только нарисован и мало шансов, что он когда-нибудь превратится в настоящую машину - на территории Украины ее производить невозможно, а из зарубежных заказчиков вряд ли кто всерьез ей заинтересуется. Иностранные армии уже закупают западные или китайские самоходные артиллерийские установки.

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