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ТАСС

Избранный президент Чехии выступил за поставку Киеву истребителей

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Петр Павел
Генерал чешской армии Петр Павел.
Источник изображения: Czarek Sokolowski / AP Photo

Петр Павел считает, что на это потребуется полгода или больше из-за подготовки летного и наземного персонала

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Избранный президент Чехии Петр Павел, инаугурация которого состоится 9 марта, полагает, что странам НАТО нужно поставить Украине истребители, но по истечении как минимум полугода. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Zeit, выдержки из которого опубликованы в среду.

"В перспективе Украине следует поставить в том числе истребители", - отметил он. Если такое решение и будет принято, то уйдет на его реализацию полгода или больше, полагает Павел, "так как это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала".

Получив заверения западных стран в поставках танков, украинские власти начали требовать истребители. Пока Киеву этого добиться не удалось. 

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Страны
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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