Перекрестные полеты на МКС расширили на одну миссию

Космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на американских кораблях Crew Dragon

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Количество миссий перекрестных полетов на МКС расширено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в среду.

"Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание межведомственной комиссии, которая включила российских космонавтов Константина Борисова и Александра Гребенкина в экипажи американских пилотируемых кораблей Crew Dragon", - отметили в госкорпорации.

"Экспедиция [космонавта Роскосмоса] Александра Гребенкина расширяет соглашение о перекрестных полетах еще на одну миссию", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, Борисов будет включен в экипаж Crew-7, который полетит во второй половине 2023 года, а Гребенкин - в экипаж Crew-8 в первой половине 2024 года. "2 марта 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС предстоит отправиться космонавту Роскосмоса Андрею Федяеву, во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" - астронавту NASA Лорал О'Харе", - говорится в сообщении.

О подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС Роскосмос сообщил 15 июля 2022 года. В свою очередь командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon.