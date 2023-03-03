Космонавт Кикина отметила комфортную работу с членами экипажа Crew-5

Она также отметила общие приемы пищи, на которые собирался весь экипаж МКС

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Российский член экипажа Международной космической станции (МКС) Анна Кикина особо отметила комфортную работу со своими иностранными коллегами по экипажу миссии Crew-5 на всем протяжении пребывания на борту орбитальной станции.

"В моей памяти остались по-настоящему комфортная работа и отдых [с коллегами], - сказала она в среду в ответ на соответствующий вопрос в ходе организованной NASA с борта МКС пресс-конференции. - Я ожидала хорошей и приятной работы с этими людьми и очень рада, что мои ожидания оправдались".

Кикина также отметила общие приемы пищи, на которые собирались все члены экипажа станции. Помимо этого, космонавт Роскосмоса назвала главным преимуществом пребывания на МКС ощущение невесомости, а главным недостатком - необходимость проведения инвентаризации.

Один из журналистов обратил внимание на пышную прическу Кикиной. Космонавт призналась, что раньше на уход за волосами в условиях невесомости у нее уходило 2,5 часа в день, однако в настоящее время она смогла сократить это время до одного часа. "Секрет состоит в том, чтобы промывать волосы трижды после использования шампуня", - добавила она.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. В октябре прошлого года она, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС.