Войти
ТАСС

Космонавт Кикина отметила комфортную работу с членами экипажа Crew-5

214
0
0
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Она также отметила общие приемы пищи, на которые собирался весь экипаж МКС

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Российский член экипажа Международной космической станции (МКС) Анна Кикина особо отметила комфортную работу со своими иностранными коллегами по экипажу миссии Crew-5 на всем протяжении пребывания на борту орбитальной станции.

"В моей памяти остались по-настоящему комфортная работа и отдых [с коллегами], - сказала она в среду в ответ на соответствующий вопрос в ходе организованной NASA с борта МКС пресс-конференции. - Я ожидала хорошей и приятной работы с этими людьми и очень рада, что мои ожидания оправдались".

Кикина также отметила общие приемы пищи, на которые собирались все члены экипажа станции. Помимо этого, космонавт Роскосмоса назвала главным преимуществом пребывания на МКС ощущение невесомости, а главным недостатком - необходимость проведения инвентаризации.

Один из журналистов обратил внимание на пышную прическу Кикиной. Космонавт призналась, что раньше на уход за волосами в условиях невесомости у нее уходило 2,5 часа в день, однако в настоящее время она смогла сократить это время до одного часа. "Секрет состоит в том, чтобы промывать волосы трижды после использования шампуня", - добавила она.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. В октябре прошлого года она, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
30.07.2021
Новый российский модуль на МКС: в сфере пилотируемых космических технологий Россия балансирует между США и Китаем (Нихон кэйдзай, Япония)
17.11.2020
SpaceX совершила первый регулярный запуск корабля Crew Dragon
17.11.2020
"Чертовский полет": Трамп и Байден поздравили астронавтов
30.09.2020
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
19.09.2011
Вниз и вверх
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 09:03
  • 45758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 00:48
  • 2
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 03.03 00:15
  • 1
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 02.03 16:19
  • 3
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 02.03 15:37
  • 1
Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО
  • 02.03 14:56
  • 1
«Меркурий» передадут флоту в марте
  • 02.03 14:04
  • 26
Сухопутный линкор.
  • 02.03 13:44
  • 10
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 02.03 13:34
  • 4
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • 02.03 11:27
  • 1
Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки