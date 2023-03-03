Боррель призвал выделить €1 млрд из фонда ЕС на оружие для Украины

Agence France-Presse сообщает, что предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече в Стокгольме

ТАСС, 1 марта. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны сообщества в марте выделить €1 млрд на поставку оружия, запрошенного Вооруженными силами Украины. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на документ ЕС.

По его данным, глава ведомства призвал выделить средства из Европейского фонда мира на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме, передает агентство.

Согласно документу, Боррель предложил предоставить странам ЕС "выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты". Кроме того, он подчеркнул важность совместных закупок для продолжения поставок оружия на Украину и указал на необходимость пополнения запасов вооружений стран - членов ЕС.

Ранее в среду журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ сообщил, что Еврокомиссия разработала план, который предусматривает увеличение поставок боеприпасов Украине, в частности артиллерийских снарядов калибра 155 мм, закупку таких боеприпасов для восполнения запасов ЕС и повышение объемов их производства в странах Евросоюза.

С начала конфликта ЕС уже обеспечил поставки оружия на Украину по линии Европейского фонда мира на €3,6 млрд. При этом весь объем этого фонда, запланированный на период с 2021 по 2027 год, составлял около €5 млрд, поэтому для поддержания поставок Украине хотя бы на уровне 2022 года ЕС должен уже в 2023 году расширить этот инструмент.