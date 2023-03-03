Войти
ТАСС

Боррель призвал выделить €1 млрд из фонда ЕС на оружие для Украины

206
0
0
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
Источник изображения: EPA-EFE/ VALDRIN XHEMAJ

Agence France-Presse сообщает, что предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече в Стокгольме

ТАСС, 1 марта. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны сообщества в марте выделить €1 млрд на поставку оружия, запрошенного Вооруженными силами Украины. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на документ ЕС.

По его данным, глава ведомства призвал выделить средства из Европейского фонда мира на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме, передает агентство.

Согласно документу, Боррель предложил предоставить странам ЕС "выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты". Кроме того, он подчеркнул важность совместных закупок для продолжения поставок оружия на Украину и указал на необходимость пополнения запасов вооружений стран - членов ЕС.

Ранее в среду журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ сообщил, что Еврокомиссия разработала план, который предусматривает увеличение поставок боеприпасов Украине, в частности артиллерийских снарядов калибра 155 мм, закупку таких боеприпасов для восполнения запасов ЕС и повышение объемов их производства в странах Евросоюза.

С начала конфликта ЕС уже обеспечил поставки оружия на Украину по линии Европейского фонда мира на €3,6 млрд. При этом весь объем этого фонда, запланированный на период с 2021 по 2027 год, составлял около €5 млрд, поэтому для поддержания поставок Украине хотя бы на уровне 2022 года ЕС должен уже в 2023 году расширить этот инструмент. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
12.01.2022
Надувной ужас
23.09.2020
Белорусы без боя захватили восемь натовских штурмовика
15.09.2020
Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС (Европейська правда, Украина)
22.04.2019
"Война уже идет": Кравчук не ожидает вторжения России
10.03.2015
Ан-70 полетит мимо России в Иран
04.03.2015
2015-й – в военном раскладе
24.08.2009
Ан-70 стал одной из центральных тем обсуждения II Европейского конгресса по транспортной авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 09:03
  • 45758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 00:48
  • 2
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 03.03 00:15
  • 1
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 02.03 16:19
  • 3
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 02.03 15:37
  • 1
Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО
  • 02.03 14:56
  • 1
«Меркурий» передадут флоту в марте
  • 02.03 14:04
  • 26
Сухопутный линкор.
  • 02.03 13:44
  • 10
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 02.03 13:34
  • 4
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • 02.03 11:27
  • 1
Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки