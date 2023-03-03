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ТАСС

МИД Венгрии считает, что лидеры ЕС не хотят прекращения огня на Украине

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Тамаш Менцер
Тамаш Менцер.
Источник изображения: tgstat.ru

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД страны Тамаш Менцер заявил, что венгерские дипломаты предлагали включить в документы ЕС призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров, но руководители Евросоюза отказались от этого

БУДАПЕШТ, 1 марта. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза не хотят прекращения огня на Украине, для них это красная линия, которую они переходить не собираются. Об этом заявил в среду, выступая в программе радиостанции Kossuth, госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Он рассказал, что венгерские дипломаты предлагали включить в документы ЕС, которые готовились к годовщине начала спецоперации России на Украине, призыв к прекращению огня и началу мирных переговоров. Однако, сообщил Менцер, руководители ЕС в Брюсселе отказались от этого. "Они ясно дали понять, что прекращение огня - красная линия, для них это неприемлемо, потому что война должна продолжаться", - отметил госсекретарь.

Выступая позже в эфире телеканала М1, он рассказал, что на Венгрию пытаются оказывать давление, чтобы заставить ее изменить позицию в отношении конфликта на Украине и склонить к поставкам вооружений украинской армии. Венгерское правительство опасается, что если уже было принято решение об отправке танков, а теперь идут разговоры о самолетах, то завтра кто-нибудь в ЕС предложит направить туда войска. По словам Менцера, "сейчас это уже вопрос о том, пойдут ли туда солдаты". "Мы не будем втянуты в эту войну, мы не будем посылать оружие и солдат [на Украину]", - заявил госсекретарь в МИД Венгрии. 

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Венгрия
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