Американская разведка так и не нашла подтверждений версии «российского следа» в «гаванском синдроме»

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Американское разведывательное сообщество представило доклад, в котором утверждается, что так называемый "гаванский синдром", проявления которого был зафиксированы у ряда должностных лиц США во время заграничных командировок никак не связан с деятельностью "иностранных противников", включая Россию.

Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на свои источники в спецслужбах, какие-либо разведданные, указывающие на то, что лидеры зарубежных стран, в том числе российские, располагали какой-либо информацией об этих инцидентах, отсутствуют.

Власти США уже более пяти лет пытаются расследовать феномен "аномальных инцидентов со здоровьем", появление которых было впервые зафиксировано у американских дипломатов на Кубе, а затем повторялись в других точках планеты, однако в настоящее время не нашли ответственных за это.

Так называемый "гаванский синдром" проявлялся в виде головокружений, тошноты, головных болей, а также проблем со слухом. Это необъяснимое явление было впервые зафиксировано в 2016 и 2017 годах у американских дипломатов на Кубе, а также у работников диппредставительства США в Китае в 2018 году.

Впоследствии западные СМИ неоднократно сообщали о подобных случаях среди американских дипломатов, сотрудников разведки США и других госслужащих. Инциденты фиксировались в Вене, ряде африканских стран, а также в Таджикистане и России. По словам главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ульяма Бернса, всего с проявлениями "гаванского синдрома" в разное время столкнулись несколько сот человек.