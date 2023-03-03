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РИА Новости

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием

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Доброволец на передовой
Доброволец на передовой.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием и военной техникой

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу дал указания по комплектованию добровольческих формирований, следует из приказа военного ведомства.

Глава Минобороны утвердил порядок обеспечения бойцов вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.

"Определить: порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — также указано в тексте приказа.

Добровольцы будут снабжаться по тем же нормативам, что и Вооруженные силы. Форму и другое имущество им предоставят воинские части по месту приписки. Контролировать обеспечение добровольцев предстоит командиру формирования.

Порядок обеспечения питанием, вещами, а также оказание медицинской помощи изложены в приложениях к приказу. В частности, инвентарь не переходит в личную собственность и должен возвращаться.

Медицинскую помощь добровольцам окажут в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. Предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами ВКС.

Если по вине добровольца будет нанесен ущерб государству, то последует материальная ответственность в том же порядке, который установлен законом для военнослужащих.

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